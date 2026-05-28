La Udelar aprobó 11 principios para el uso de inteligencia artificial

La Universidad de la República aprobó un marco para usar inteligencia artificial. El 21 de mayo, un grupo de trabajo del Consejo Directivo Central presentó un documento con 11 principios y una hoja de ruta para aplicarlos en enseñanza, investigación, extensión y gestión.

Según el texto, que publicó La Diaria y confirmó El Observador, la política busca que la IA sea "un instrumento estratégico de transformación institucional, que combine innovación tecnológica con principios éticos, equidad social y sostenibilidad" . Y define que la IA es "una herramienta de apoyo que no sustituye el juicio académico, el vínculo pedagógico ni el desarrollo del pensamiento crítico" .

El primero ubica al ser humano en el centro. La IA debe estar "al servicio del interés general, el respeto a la dignidad humana, reconociendo al ser humano como centro" , y la Universidad debe "preservar la centralidad de las personas" en sus funciones, "evitando toda forma de deshumanización" .

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El segundo es equidad y no discriminación . La política debe "adoptar un enfoque inclusivo, garantizar condiciones de acceso democrático y respetar el principio de igualdad de oportunidades, evitando profundizar brechas digitales existentes entre estudiantes, docentes y funcionarios TAS" . Y debe asegurar que la tecnología "no genere ventajas indebidas para ciertos grupos ni excluya a quienes cuentan con menos recursos o acceso" .

El tercero es transparencia. Las aplicaciones tienen que permitir entender "cómo y por qué se generan sus resultados o recomendaciones", sobre todo en decisiones que afecten "evaluaciones académicas, asignación de recursos, trayectorias educativas, derechos o intereses legítimos". El documento agrega que "el uso de herramientas de inteligencia artificial deberá ser informado de manera clara y oportuna de acuerdo a las guías, lineamientos y condiciones que apruebe el CDC".

El cuarto establece que "la Udelar conserva la autonomía en la toma de decisiones" y que los sistemas "nunca deben reemplazar los procesos de deliberación del cogobierno".

Los otros siete cubren protección de datos y derechos de autor (con la Ley N° 9.739); ética e imparcialidad, que obliga a "identificar, evitar o, en su caso, mitigar sesgos en los datos, modelos y aplicaciones, evitando que la IA refuerce desigualdades por género, raza, edad, discapacidad u origen socioeconómico"; seguridad y ciberseguridad; soberanía científica y tecnológica, "entendida como la capacidad de generar, adaptar y aplicar conocimiento en forma autónoma y en beneficio del país"; sostenibilidad; formación para docentes, estudiantes y funcionarios; y participación de toda la comunidad.

Cómo se va a aplicar

La hoja de ruta tiene cuatro etapas. La primera, ya cumplida, fue la aprobación de los principios. La segunda son jornadas institucionales que buscan convocar "a actores de la comunidad universitaria, así como referentes nacionales, regionales e internacionales" para "compartir experiencias, visiones y buenas prácticas en torno al uso de la IA en los ámbitos de enseñanza, investigación, extensión y gestión".

La tercera etapa son las guías concretas por área, mediante "un abordaje distribuido, que permita contemplar las particularidades de cada función universitaria". Se crearán cinco subgrupos: cuatro liderados por los prorrectorados de Enseñanza, Investigación, Extensión y Gestión, y uno centrado en Servicios de asistencia en salud.

La última etapa es la gobernanza permanente: un grupo asesor con "funciones de gobernanza de la IA en la Udelar asesorando y reportando al CDC". El documento explica que el esquema busca construir "un modelo de gobernanza informado por la práctica, evitando definiciones prematuras y favoreciendo una implementación más adecuada, participativa y sostenible". El marco se alinea con la UNESCO, la OCDE, la Unión Europea y el Reglamento europeo 2024/1689.