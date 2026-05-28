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Ministerio del Interior entregó archivos del período 1968-1985 con "información sensible" a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente

La subsecretaria del Interior afirmó que entregaron esta documentación a "donde debe estar"

28 de mayo de 2026 15:29 hs
20240918 Fachada de Presidencia, Torre Ejecutiva.
Foto: Inés Guimaraens

El Ministerio del Interior entregó archivos del período 1968-1985 a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente que se encontraban en archivo histórico de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial.

La subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, contó que son "23 cajas con información en documento papel, que contienen más de 100 encuadernaciones e implican más de 73 mil páginas de microfilmación que se hicieron durante este año".

Según la jerarca los documentos en cuestión "no contienen información meramente burocrática", tienen "información sensible", dijo Valverde en conferencia de prensa consignada por TV Ciudad.

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"Una de las prioridades que tomamos fue retomar la búsqueda de información en los archivos. Para esta búsqueda era necesaria tener archivos prolijos y ordenados", agregó la subsecretaria. La jerarca también resaltó el rol de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional en la búsqueda de estos archivos.

La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente depende de Presidencia de la República y es dirigida por Alejandra Casablanca. Según Valverde se entregó esta documentación a "donde debe estar".

Casablanca, por su parte, celebró este convenio con el Ministerio del Interior y solicitó "a toda persona que tenga información por mínima que le parezca, que por favor la acerquen a la Institución Nacional de Derechos Humanos, a la Secretaría a Familiares o al lugar que le de más seguridad".

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