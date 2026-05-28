Meta lanzará suscripciones globales para Instagram, Facebook y WhatsApp: ¿en qué consisten?

Meta anunció el lanzamiento global de sus planes de suscripción para consumidores en Instagram, Facebook y WhatsApp, con precios que van desde los 2,99 dólares mensuales. La compañía también comenzará a probar nuevas suscripciones dirigidas a creadores, empresas y usuarios de Meta AI a través de una plataforma llamada Meta One.

Instagram Plus (3,99 $/mes), Facebook Plus (3,99 $/mes) y WhatsApp Plus (2,99 $/mes) ofrecen funciones adicionales según cada plataforma. En Instagram, los suscriptores pueden ver cuántas personas han revisto sus historias en total, crear listas ilimitadas de audiencia para historias más allá de "Mejores amigos" y destacar una historia una vez por semana, publicó TechCrunch.

También pueden previsualizar historias sin aparecer como espectador, buscar en su lista de espectadores y publicar directamente en su perfil sin que aparezca en el feed de seguidores.

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El plan incluye además reacciones animadas de Super Heart para historias , iconos de aplicación personalizados, fuentes personalizables para biografías y acceso a pines adicionales. Facebook Plus cuenta con un conjunto similar de funciones. WhatsApp Plus, en cambio, se enfoca en personalización: temas para la aplicación, tonos de llamada personalizados, chats fijados adicionales y stickers premium.

Naomi Gleit, jefa de producto de Meta, señaló que en el futuro se añadirán "más funciones divertidas" a estos planes. La compañía aclaró que estos planes no reemplazan Meta Verified, su oferta actual centrada en verificación, protección contra suplantación de identidad y soporte adicional.

Pruebas de suscripciones para IA y negocios

Meta comenzará a probar planes de IA y otros dirigidos a creadores y empresas bajo la plataforma Meta One. Para usuarios de Meta AI se probarán Meta One Plus (7,99 $/mes) y Meta One Premium (19,99 $/mes). Ambos ofrecen las mismas funciones, pero el plan Premium proporciona mayor capacidad para consultas de procesamiento más complejas, razonamiento más profundo para tareas complejas y mayores capacidades de generación de vídeo e imágenes. Meta AI seguirá siendo gratuita para usuarios ocasionales.

Los planes de IA comenzarán a probarse el próximo mes en Singapur, Guatemala y Bolivia, con la promesa de ampliarse en las próximas semanas con ventajas para usuarios de gafas con IA.

Para creadores y empresas, Meta probará Meta One Essential (14,99 $/mes), que incluye insignia de Verificado, protección contra suplantación de identidad y una hoja de enlaces mejorada, similar a Meta Verified. El plan Meta One Advanced (49,99 $/mes) suma posicionamiento prioritario en feeds y búsquedas, botones destacados de "Seguir" en Reels, envío automático de invitaciones para seguir, análisis detallados de competencia en Instagram e información personalizada sobre audiencia en Facebook.

El plan avanzado también ofrece herramientas de programación optimizadas, opciones para compartir acceso con moderadores sin compartir contraseña y notificaciones cuando otros usuarios reutilicen contenido. Estos planes profesionales se probarán a finales de esta semana en Arabia Saudita, Marruecos, Tailandia y Bangladesh.