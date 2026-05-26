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Calendario astronómico de junio: cuándo y dónde mirar el cielo uruguayo

Ocultaciones, conjunciones de planetas y el solsticio concentran en junio las mejores oportunidades para observar el cielo nocturno

26 de mayo de 2026 15:06 hs
Conjunciones de la Luna con planetas, dos lluvias de metoros y una nueva Superluna son algunos de los eventos astronómicos de mayo
Conjunciones de la Luna con planetas, dos lluvias de metoros y una nueva Superluna son algunos de los eventos astronómicos de mayo Bicanski / Pixnio

El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) informó que junio trae 14 eventos astronómicos para quienes estén atentos al cielo nocturno.

Desde conjunciones de planetas hasta el solsticio de invierno el 21, el mes ofrece una agenda clara para observadores sin necesidad de equipo especializado. La mayoría de los eventos se verán al atardecer desde zonas con poca contaminación lumínica.

La ocultación de Sigma Sagitario abre el mes el 2 de junio, visible entre las 22:18 y las 23:02 hacia el este-noreste. Es el evento más técnico: una estrella desaparece momentáneamente detrás de la Luna.

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Tres días después, el 7, Venus y Pólux se alinean al noroeste desde las 18:30 hasta la puesta de ambos astros. El 9 llega la conjunción Venus-Júpiter, también visible al atardecer en la misma ventana horaria.

La Luna nueva del 14 marca la mitad del mes. Cuatro días después, el 18, la fina Luna creciente se alinea con Mercurio y Pólux al noroeste desde las 18:30. El 17 repite el patrón con Venus y Júpiter en otra conjunción lunar visible en el mismo horario. El 19 llega la conjunción Luna-Régulo, y el 23 la Luna se alinea con Spica, visible alta al norte desde las 19:00 hasta la puesta.

El mes de las alineaciones y el solsticio

Mercurio alcanza su máxima elongación este el 15, el punto más alejado del Sol visto desde la Tierra. Junto con la conjunción Mercurio-Júpiter del 25, visible al noroeste desde las 18:45, estos eventos marcan las mejores oportunidades para ver a Mercurio sin necesidad de telescopio.

El 21 de junio a las 5:24 hora uruguaya comienza el solsticio de invierno en el hemisferio sur, con duración de 93 días, 15 horas y 40 minutos. El mismo día se produce el cuarto creciente.

Cuatro días después, el 27, la Luna se alinea con Antares, visible al este desde las 18:45 hasta la puesta de ambos astros.

La conjunción Marte-Pléyades del 28 es la más exigente: visible baja hacia el este desde las 5:54 de la mañana, pero solo por pocos minutos antes de que salga el sol. Luna llena cierra el mes el 29.

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