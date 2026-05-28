Ignacio Ruglio respaldó a Diego Aguirre como técnico de Peñarol pese al "gran fracaso" en la Copa Libertadores; mirá su mensaje a la opinión pública y la recomendación al DT

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , respaldó la continuidad del entrenador Diego Aguirre tras el “gran fracaso” que significó quedar eliminados de la Copa Libertadores y sin chances de pasar a la Copa Sudamericana al finalizar últimos en su grupo tras la derrota ante Santa Fe de este miércoles en el Campeón del Siglo.

En un mensaje a la opinión pública divulgado en las redes sociales del club, Ruglio pidió “perdón” a los hinchas por el golpe de quedar afueras de las copas.

Además, ratificó su apoyo al DT. “Sigo creyendo que Diego Aguirre es el mejor técnico que hoy en día puede tener Peñarol”, dijo.

“Como presidente, no evalúo un cambio de técnico , y si Diego me lo planteara (cosa que no pasó, ni ayer ni hoy) le pediría que descanse unos días, que renueve la ilusión y que continue con nosotros”, señaló.

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20260527 Diego Aguirre Peñarol Independiente Santa Fe Copa Libertadores 2026. Foto: Gastón Britos/Focouy Diego Aguirre Foto: Gastón Britos/Focouy

Ruglio enumeró los títulos del actual DT y destacó que le dio dos "buenas copas" al club en 2024 y 2025, más "un montón enorme de campeonatos" y "un clásico histórico en el Parque Central hace apenas dos meses".

Además, dijo que la copa tuvo atenuantes en el equipo, "como haber perdido por lesiones óseas o extramusculares, al menos, al principal jugador de cada línea de la cancha (Nahuel Herrera, Eric Remedi y Leo Fernández)".

El presidente carbonero también se refirió a los jugadores y dijo que "deben una fuerte autocritica sobre este momento". "Pero doy fe, porque conozco a este plantel, que todos ellos querían que esta Copa fuera diferente", sostuvo.

El mensaje de Ignacio Ruglio:

"28 de mayo 2026

Luego de finalizada nuestra participación en esta Copa Libertadores 2026 me toca pedir perdón a todos los socios e hinchas de nuestro Club, porque la Copa no fue la que planificamos.

Realmente para nuestro Club y, considerando la inversión que se hizo, es un gran fracaso quedar cuartos en el grupo, sin haber ganado partidos en esta edición.

Pasadas las primeras horas luego de la eliminación, sigo creyendo que Diego Aguirre es el mejor técnico que hoy en día puede tener Peñarol. Con grandes aciertos, y claro que también comete errores, como todo técnico en el mundo, y como todos quienes nos dedicamos a Peñarol y exponemos nuestro trabajo a la opinión pública de forma constante. Está bien que así sea.

Pero Diego nos ha dado dos buenas Copas en 2024 y 2025, y un montón enorme de campeonatos en 2024, 2025 y 2026; e incluso nos dio un clásico histórico en el Parque Central hace apenas dos meses.

Apertura 2024.

Clausura 2024.

Anual 2024.

Uruguayo 2024.

Semifinal de Libertadores 2024.

Intermedio 2025.

Copa AUF Uruguay 2025.

Clausura 2025.

Octavos de Libertadores 2025.

Supercopa 2026.

Victoria clásica en el Parque 2026.

Si nos ilusionamos, es porque tenemos un técnico que desde 2011 nos hace soñar que es posible ganar la Copa, y por eso el golpe es grande cuando las cosas salen tan mal como en esta edición. Pero prefiero siempre un técnico que esté obsesionado con ganarla a uno que no genere ninguna ilusión, y es Diego quien nos hizo creer que podemos traer la sexta Libertadores algún día.

Sí o sí tengo que contemplar las atenuantes de esta Copa; como haber perdido por lesiones óseas o extramusculares, al menos, al principal jugador de cada línea de la cancha (Nahuel, Eric y Leo).

Eso no justifica la pésima Copa que hicimos, pero seguro tienen un peso muy fuerte en lo deportivo, en lo mental y en la planificación de cada partido.

Por ende, como presidente, no evalúo un cambio de técnico, y si Diego me lo planteara (cosa que no pasó, ni ayer ni hoy) le pediría que descanse unos días, que renueve la ilusión y que continúe con nosotros.

Sobre los jugadores; obviamente se deben una fuerte autocritica sobre este momento, pero doy fe, porque conozco a este plantel, que todos ellos querían que esta Copa fuera diferente. No creo en la lógica de que, cuando se gana, me saco fotos con todos y son unos héroes (clásicos de la Supercopa y del Parque) y a los sesenta días son un desastre. Ni creo ni apoyo ese tipo de pensamientos. Seguirán teniendo mi apoyo y nuestra unión para salir de esta todos juntos.

Como presidente soy el principal responsable cuando algo no sale bien y no me gusta sacarme culpas, centrándolas solo en jugadores o cuerpos técnicos, o pidiendo "limpiar a todos", a los mismos que yo mismo contraté hace poco, convencido de que debía hacerlo.

No me molesta soportar la presión, me prepare muchos años para este cargo y en el acierto como en el error, siempre recorrí los caminos de los que estuve convencido y NO a los que la opinión pública me empujaba en cada situación.

Abrazo a todas las Manyas y los Manyas y perdón de nuevo por esta copa.

Viva siempre Peñarol.

Juan Ignacio Ruglio"