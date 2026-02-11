"Que nadie nade solo": lanzan un portal voluntario para organizar el nado en costas uruguayas

El desarrollador uruguayo Diego Silveira lanzó natacionaguasabiertas.uy , un portal que se presenta como una iniciativa ciudadana para que nadar en las costas del país sea más seguro y organizado. El proyecto se define como 100% voluntario y apunta a ordenar información que hoy aparece dispersa.

Según Silveira, la idea central es la seguridad a través de la comunidad. En ese marco, el objetivo se resume en una frase textual: “Que nadie nade solo” .

La propuesta busca que cualquier persona que practique aguas abiertas encuentre referencias concretas antes de entrar al agua. En palabras de Silveira, se busca que “cualquier persona, sea principiante o avanzado, encuentre un grupo de referencia o un compañero de nado”.

El portal plantea que el nado en solitario en espacios abiertos aumenta el riesgo. Por eso apunta a “erradicar” esa práctica, facilitando contactos para nadar acompañado o integrarse a un grupo existente.

Silveira sostiene que el sitio quiere funcionar como un punto de encuentro entre nadadores.

La meta es que cada usuario pueda identificar un grupo de referencia o un compañero de nado en su zona. Dentro del enfoque de seguridad, el proyecto incluye protocolos y recomendaciones de prevención. Entre los puntos mencionados aparece el uso de boya obligatoria como parte de las pautas difundidas.

También se incorporan consejos prácticos vinculados a la prevención. En el material citado por Silveira figura, por ejemplo, información sobre cómo fabricar una boya casera.

Información centralizada: grupos, eventos y protocolos

El portal se propone resolver un problema que, según su impulsor, eleva los riesgos: la información dispersa. Silveira lo sintetiza así: “Entendemos que la información dispersa genera riesgos”.

La plataforma concentra en un solo lugar contenidos que antes estaban repartidos entre distintas fuentes. En esa centralización, el sitio reúne protocolos, pautas de seguridad y materiales pensados para el uso cotidiano de quienes entrenan en aguas abiertas.

Una de las secciones centrales es un directorio de grupos de nado. El objetivo es mantener un listado actualizado de colectivos que se reúnen en distintas playas del país, para facilitar que los nadadores encuentren compañía y organización por zona.

El sitio también reúne un calendario nacional de travesías y competencias ya que la intención es que quienes practican aguas abiertas puedan planificar su temporada con una agenda visible en un mismo espacio.

Silveira remarca que se trata de un proyecto sin fines de lucro. En su descripción, “no hay venta de servicios, publicidad ni costos de suscripción”.

El desarrollo, la investigación y el mantenimiento se realizan de forma voluntaria y honoraria, segú Silveira. El fin declarado es bajar la tasa de incidentes acuáticos vinculados a desinformación y al desconocimiento de la cantidad de grupos de nado existentes en el país.