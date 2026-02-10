Jóvenes uruguayos participaron del primer campamento educativo vinculado a la NASA

Un total de 30 adolescentes uruguayos, de entre 14 y 17 años, se graduaron como la primera tripulación del NASA Astro Camp realizado en las sierras de Minas, tras completar tres días de entrenamiento intensivo en ciencia y tecnología. La actividad se desarrolló en el departamento de Lavalleja y constituyó la primera edición del programa en Uruguay, con una propuesta centrada en la educación aeroespacial y la metodología STEM .

El evento tuvo lugar entre la Casa de la Cultura de Lavalleja y la base operativa instalada en Salto del Penitente, donde los participantes llevaron adelante instancias teóricas y prácticas. La iniciativa fue organizada por Space Uruguay y contó con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos , así como con el respaldo institucional de autoridades departamentales.

Durante las jornadas, los adolescentes participaron de una experiencia de inmersión educativa orientada al trabajo en equipo y a la resolución de problemas vinculados a la ciencia y la ingeniería. Las actividades incluyeron simulaciones, talleres técnicos y ejercicios diseñados para reproducir dinámicas propias del ámbito aeroespacial.

La apertura oficial del campamento se realizó el viernes y contó con la presencia de representantes de la Intendencia de Lavalleja , de la Embajada de los Estados Unidos y del equipo coordinador de Space Uruguay. En ese marco, se destacó el objetivo de descentralizar el acceso a propuestas educativas vinculadas a la ciencia y la tecnología.

El programa recibió además la declaración de interés ministerial del Ministerio de Educación y Cultura, en reconocimiento a su aporte a la formación científica de adolescentes. La Casa de la Cultura de Minas fue sede del inicio formal de las actividades, antes del traslado a las sierras para el desarrollo del campamento.

Al cierre del evento, el coordinador del programa, Gregorio Medina, afirmó: “Ver a estos jóvenes diseñar rovers, calcular trayectorias de cohetes y debatir sobre astrofísica en medio de las sierras nos confirma que el talento uruguayo tiene proyección infinita. NASA Astro Camp no fue solo un campamento, fue una incubadora de futuras vocaciones científicas”.

Experiencia aeroespacial y contacto con especialistas

Uno de los ejes del NASA Astro Camp fue el contacto directo de los participantes con especialistas vinculados a la industria aeroespacial. La agenda académica incluyó una conexión con la NASA a través del investigador Fernando Carcaboso Morales, del Goddard Space Flight Center, quien compartió avances en investigaciones de heliofísica.

El programa también incorporó instancias orientadas a la construcción de trayectorias profesionales en el área científica. En ese marco, Abby Tejera, estudiante de doctorado en Astrofísica en Estados Unidos, y Victoria Alonsopérez, referente internacional del sector aeroespacial, ofrecieron charlas sobre el desarrollo de carreras científicas desde Uruguay hacia el exterior.

Las actividades prácticas incluyeron la construcción de cohetes y la exploración de conceptos de astrobiología, bajo la coordinación de Daniel Morisio. A su vez, la Asociación de Cohetería y Aeromodelismo del Uruguay, representada por Kenneth Irving y Tabaré Pérez, profundizó en contenidos vinculados a la física del vuelo y los combustibles.

El componente de exploración planetaria estuvo a cargo del equipo de Elemental, integrado por Magela Fuzatti, Pamela Mendoza y Fiamma Katopulis, quienes guiaron ejercicios de diseño de rovers, construcción de bases espaciales simuladas y experimentos científicos de campo.

Las condiciones naturales de las sierras de Lavalleja permitieron además el desarrollo de talleres de observación astronómica. Enrique Hernández, de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, junto a Rodrigo Sierra y Mauricio Salazar, coordinó actividades de observación solar, nocturna y de astrofotografía.