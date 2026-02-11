Motorola lanzó su primer "ultra premium" y renovó toda su línea de celulares para 2026

Motorola anunció una nueva línea de productos para este año, con celulares y dispositivos conectados entre los que se destaca un modelo ultra premium , un nuevo equipo de la familia edge , cuatro teléfonos moto g y accesorios inteligentes.

La compañía enmarcó el lanzamiento dentro de su estrategia Lifestyle Tech . Según explicó, busca combinar tecnología y diseño en un mismo ecosistema de productos.

El principal anuncio fue el motorola signature , definido por la marca como su primer equipo dentro de una nueva categoría ultra premium . La empresa lo presentó como su propuesta más avanzada hasta el momento. De acuerdo con la información oficial, el dispositivo apunta a usuarios que buscan alto nivel en diseño, rendimiento y fotografía . También incorpora lo que la compañía describe como servicios exclusivos.

Motorola indicó que la serie motorola signature contará con hasta siete años de actualizaciones de Android y seguridad . Señaló además que fue sometido a pruebas bajo estándares militares de durabilidad.

En el apartado fotográfico, la empresa informó que recibió el reconocimiento DXOMARK Gold Label. También afirmó que se ubica en el top 3 de cámaras en América Latina dentro de su categoría.

Otro de los equipos presentados es el motorola edge 70. La compañía lo describió como un teléfono ultradelgado, con estructura de aluminio y colores desarrollados en colaboración con Pantone.

Según el comunicado, el edge 70 es el primer modelo ultradelgado de la marca que cumple con estándares militares de resistencia. Incorpora un sistema de tres cámaras de 50 megapíxeles.

Motorola señaló que este modelo incluye funciones de moto ai, su sistema de inteligencia artificial. También informó que cuenta con batería de silicio y carbono, con una autonomía que, según la empresa, supera el día de uso. La renovación alcanza además a la gama media. Se presentaron los modelos moto g77, moto g67, moto g17 power y moto g17.

La compañía indicó que estos equipos buscan mejorar la experiencia en fotografía, entretenimiento y rendimiento diario. Están orientados a usuarios que priorizan equilibrio entre funciones y precio.

Nuevos dispositivos conectados dentro del ecosistema moto things

Además de los celulares, Motorola amplió su línea de accesorios bajo el nombre moto things. Se trata de dispositivos que se conectan con los smartphones de la marca.

Entre ellos se encuentra moto sound flow, el primer parlante portátil de Motorola desarrollado junto a Bose. Está orientado a la reproducción de audio en movimiento.

También se presentó el moto watch, un reloj inteligente con funciones desarrolladas en conjunto con Polar. La propuesta apunta al seguimiento de actividad física y datos de salud.

El tercer producto es moto tag 2, un dispositivo de rastreo inteligente. Según la empresa, ofrece una autonomía de hasta 500 días.

En las aclaraciones técnicas, Motorola indicó que algunas funciones, como moto ai, requieren conexión a Internet y una cuenta Motorola. También detalló que determinadas pruebas de resistencia fueron realizadas en laboratorio y no garantizan el mismo desempeño en todas las condiciones de uso.