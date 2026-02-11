Dólar
/ Nacional / DEFENSA

Cómo son los dos nuevos aviones de combate que suma Uruguay | Armamento inteligente y turbohélice ligero de ataque

También llamados ALX o A-29, se trata de aeronaves diseñadas para el ataque a tierra, apoyo aéreo cercano, contrainsurgencia y entrenamiento básico de pilotos.

11 de febrero 2026 - 13:07hs
AVIONES URUGUAY

La Fuerza Aérea de Uruguay (FAU) recibirá el próximo miércoles 18 de febrero los dos nuevos aviones de combate A-29 Super Tucano.

También llamados ALX, se trata de aeronaves a turbohélice diseñadas para el ataque a tierra, apoyo aéreo cercano, contrainsurgencia y entrenamiento básico de pilotos, provistas de modernos equipos de aviónica y sistemas de armas desarrollados en Brasil.

image
Embraer

Embraer

La compra, concretada durante la administración de Luis Lacalle Pou, incluye seis unidades y un simulador de última generación, por un total de 100 millones de dólares. Además, se prevé la recepción de un paquete logístico integrado, con sistemas data link, electroópticos, capacidad de integrar armamento inteligente y sistemas de gestión de misión de última generación.

La recepción del simulador sintético de última generación permitirá que Uruguay brinde servicios de entrenamiento a otras fuerzas de la región y aumentar el intercambio con países amigos.

¿Cómo son los aviones de combate A-29 Super Tucano?

Principalmente utilizados por la Fuerza Aérea Brasileña, la Fuerza Aérea Colombiana, la Fuerza Aérea de Chile y la Fuerza Aérea Dominicana, los A-29 Super Tucano llevan una amplia variedad de armas, incluidas municiones guiadas de precisión, y fue diseñado para ser un sistema de bajo coste operado en entornos de baja amenaza.

"El A-29 Super Tucano es el avión multimisión más eficaz de su categoría, equipado con sistemas de última generación, incluyendo identificación precisa de objetivos, sistemas de armas y una completa suite de comunicaciones", subraya el sitio oficial de la Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer), firma encargada de su fabricación.

image
Embraer

Embraer

Con la recepción de los Super Tucano, la fuerza culminará con el reemplazo de los Cessna A-37B Dragonfly. Además, se traducirá en un cambio sustancial en las doctrinas de empleo de los medios, como así también, en el proceso de formación de pilotos. Para acompasar este último escenario, la FAU lleva adelante un plan de actualización de las cabinas de sus entrenadores avanzados Pilatus PC-7U Turbo Trainer, y avanza con la fase de adjudicación del programa de sus entrenadores primarios Aermacchi SF-260.

Ficha técnica de los aviones de combate A-29 Super Tucano

Embed
  • 320KCAS - Velocidad máxima de funcionamiento
  • 280KCAS - Velocidad de crucero
  • 80KCAS - Velocidad de pérdida
  • 1.550NM - Alcance máximo con 3 tanques externos
  • 3.4horas - Autonomía con combustible interno
  • 5.2horas - Autonomía con 2 tanques externos y sensor EO/IR
Temas:

aviones Uruguay Fuerza Aérea Uruguaya

