/ Nacional / MALDONADO

Luces extrañas en el cielo de Maldonado: nuevos reportes desde Punta del Este, Punta Ballena y La Barra

Los fenómenos quedaron registrados en video y fueron compartidos en redes sociales

11 de febrero 2026 - 12:16hs
Luces extrañas en el cielo de Maldonado
Capturas de video de Marcelo Umpierrez

En los últimos días, vecinos del departamento de Maldonado han acumulado reportes sobre luces extrañas vistas en localidades como Punta Ballena o La Barra. Los hechos quedaron registrados en video y fueron compartidos en redes sociales.

Estos registros fílmicos fueron divulgados por el periodista local del departamento Marcelo Umpierrez. "Luces en movimiento errático en el cielo y a gran velocidad fueron reportadas en la costa de Punta del Este. Anoche teníamos más reportes de este fenómeno inusual", apuntó el comunicador en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/emekavoces/status/2021065848568369259?s=20&partner=&hide_thread=false

Uno de los hechos denunciados al periodista provinieron de un instructor de piloto y su alumno que, durante un vuelo de instrucción en las inmediaciones de Punta Ballena, avistaron un conjunto de luces en el cielo.

misterio en balneario las flores: vecinos alertan sobre fenomenos luminosos en el cielo de maldonado
MALDONADO

Misterio en balneario Las Flores: vecinos alertan sobre fenómenos luminosos en el cielo de Maldonado

Imagen del partido entre Peñarol y Central Español por la Copa de la Liga AUF
LIGA AUF URUGUAYA

Comenzó la venta de entradas para Central Español vs Peñarol, en Maldonado: conocé los precios y por dónde se consiguen

Según informó el medio local Cadena del Mar, la Torre de Control de la zona contactó a la aeronave para consultar si visualizaban algún "tráfico no reportado", luego de detectar momentáneamente un objeto desconocido en sus instrumentos.

Los tripulantes confirmaron haber visto las luces antes de proceder al aterrizaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/emekavoces/status/2021379853497336186?s=20&partner=&hide_thread=false

Durante este martes en la noche sobre la zona de La Barra, usuarios que se hospedaban en un hotel captaron en video una serie de luces vistas en la costa del balneario.

Según el consignado medio, el fenómeno tuvo lugar sobre las 23:10 de este martes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/emekavoces/status/2021553211824365933?s=20&partner=&hide_thread=false

El mercado de Arenal Grande y Uruguay
MERCADO CORDÓN

Mercado que la IM construyó por US$2 millones tiene el 85% de los locales cerrados y sus pasillos ocupados por indigentes

Conexión Ganadera: dos de los hijos de Carrasco apelaron embargo de apartamento y garage; la jueza les recordó que el dinero salió de la empresa
JUSTICIA

Conexión Ganadera: dos de los hijos de Carrasco apelaron embargo de apartamento y garage; la jueza les recordó que el dinero salió de la empresa

Frigoríficos: piden a sus proveedores de animales utilizar solo productos veterinarios autorizados y esperar el tiempo fijado para remitirlos a faena.
AGROINDUSTRIA

El pedido urgente de frigoríficos a proveedores de ganado por el riesgo que hay para la economía de Uruguay

Reunión de therians en la Plaza Independencia: de qué se trata este fenómeno viral entre jóvenes
TENDENCIA

Reunión de therians en la Plaza Independencia: de qué se trata este fenómeno viral entre jóvenes

