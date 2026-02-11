Luces extrañas en el cielo de Maldonado: nuevos reportes desde Punta del Este, Punta Ballena y La Barra

En los últimos días, vecinos del departamento de Maldonado han acumulado reportes sobre luces extrañas vistas en localidades como Punta Ballena o La Barra. Los hechos quedaron registrados en video y fueron compartidos en redes sociales .

Estos registros fílmicos fueron divulgados por el periodista local del departamento Marcelo Umpierrez . "Luces en movimiento errático en el cielo y a gran velocidad fueron reportadas en la costa de Punta del Este. Anoche teníamos más reportes de este fenómeno inusual ", apuntó el comunicador en X.

Uno de los hechos denunciados al periodista provinieron de un instructor de piloto y su alumno que, durante un vuelo de instrucción en las inmediaciones de Punta Ballena, avistaron un conjunto de luces en el cielo.

#PuntaDelEste #AHORA Luces en movimiento errático en el cielo y a gran velocidad fueron reportadas en la costa de Punta del Este! Anoche teníamos más reportes de este fenómeno inusual. Hace tres días también @EmiLedich las reportaba y hace algún mes atrás también pudimos… https://t.co/Ec4cZmrijK pic.twitter.com/QnulLxIs5X

LIGA AUF URUGUAYA Comenzó la venta de entradas para Central Español vs Peñarol, en Maldonado: conocé los precios y por dónde se consiguen

MALDONADO Misterio en balneario Las Flores: vecinos alertan sobre fenómenos luminosos en el cielo de Maldonado

Según informó el medio local Cadena del Mar, la Torre de Control de la zona contactó a la aeronave para consultar si visualizaban algún "tráfico no reportado" , luego de detectar momentáneamente un objeto desconocido en sus instrumentos.

Los tripulantes confirmaron haber visto las luces antes de proceder al aterrizaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/emekavoces/status/2021379853497336186?s=20&partner=&hide_thread=false #LucesInexplicables #PuntaDelEste #Atención #VideosEnVuelo Hace unas dos semanas, instructor y alumno piloto volaban cerca de Punta Ballena. “Desde Torre de Control les consultan si ellos desde el aire lograban ver algún tráfico, porque les había aparecido algo sin reportar… https://t.co/l3rltLP52u pic.twitter.com/Jp6uZF4Krn — Marcelo Umpierrez 099323625 (@emekavoces) February 11, 2026

Durante este martes en la noche sobre la zona de La Barra, usuarios que se hospedaban en un hotel captaron en video una serie de luces vistas en la costa del balneario.

Según el consignado medio, el fenómeno tuvo lugar sobre las 23:10 de este martes.