Misterio en balneario Las Flores: vecinos alertan sobre fenómenos luminosos en el cielo de Maldonado

En la noche de este miércoles, distintos vecinos del balneario Las Flores, ubicado en el departamento de Maldonado, reportaron una serie de luces misteriosas en el cielo, visibles desde la zona cercana a la Sierra de Las Ánimas. Los fenómenos luminosos fueron observados por varias personas, quienes aseguran que no corresponden a las luces habituales de aeronaves que transitan por las rutas aéreas convencionales.

Según compartió el periodista Marcelo Umpiérrez en su cuenta de X, sobre las 23:00 horas la comunidad comenzó a compartir sus avistamientos. Según los testimonios, las luces se presentaban en patrones que no coincidían con las rutas de los vuelos comerciales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/emekavoces/status/2014162256271941963&partner=&hide_thread=false #MALDONADO #HORA2300 Me están reportando sobre zona de Balneario Las Flores mirando hacia la Sierra de Las Ánimas, este grupo de luces que se alcanzaron a ver. Desde hace días varios vecinos reportan una serie movimientos lumínicos que no se corresponden con ningún tipo de… pic.twitter.com/5e0wUnTIto — Marcelo Umpierrez 099323625 (@emekavoces) January 22, 2026 Lo llamativo, además, es que este tipo de avistamientos no son nuevos. Varios vecinos señalaron que durante los últimos días han observado movimientos lumínicos similares en la misma zona, sin que hasta el momento se haya podido identificar la fuente de estos fenómenos, aunque algunos especulan con explicaciones sobre aeronaves militares o fenómenos naturales.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido ningún comunicado oficial al respecto. El Observador intentó contactarse con la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados (Cridovni), pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.