Investigan asesinato a balazos de un hombre en el barrio Manga

La policía investiga el asesinato de un hombre de 34 años en el barrio de Manga en la tarde del jueves. En el lugar se ubicó una camioneta color verde estacionado sobre el cordón de la vereda y algunos autos. En el interior de la camioneta había un hombre con múltiples heridas de arma de fuego en el rostro y en otras partes del cuerpo, y murió en el centro asistencial al que fue llevado.