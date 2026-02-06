Dólar
Nacional / policía

Investigan asesinato a balazos de un hombre en el barrio Manga

Los disparos fueron realizados desde una moto hacia una camioneta estacionada en el lugar

6 de febrero 2026 - 15:09hs
Además de detener al agresor, los efectivos incautó un revólver (foto archivo) Leonardo Carreño

La policía investiga el asesinato de un hombre de 34 años en el barrio de Manga en la tarde del jueves. En el lugar se ubicó una camioneta color verde estacionado sobre el cordón de la vereda y algunos autos. En el interior de la camioneta había un hombre con múltiples heridas de arma de fuego en el rostro y en otras partes del cuerpo, y murió en el centro asistencial al que fue llevado.

Vecinos de la zona manifestaron que la camioneta recibió varios disparos desde una moto que pasó por el lugar. Trabaja en el hecho personal de Homicidios.

