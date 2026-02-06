Banco Central advierte por financiera que ofrece créditos sin autorización y no cumple con la entrega de fondos

El Banco Central del Uruguay emitió en las últimas horas un comunicado advirtiendo por una entidad o persona que ofrece créditos y actúa a través de redes sociales con la denominación “Mi Credito” y del sitio web https://urcredit.site.

“Se pone en conocimiento del público que no se encuentra inscripta bajo ninguna forma ante el Banco Central del Uruguay ni cuenta con habilitación o autorización alguna para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros”, sostuvieron desde la institución.

El propósito de la entidad, explicaron, es inducir al destinatario a realizar pagos anticipados bajo pretextos falsos. Sin embargo, una vez efectuado el pago, los fondos prometidos no son entregados.

“En algunos casos, las personas que contactan a los usuarios, utilizan direcciones de correos electrónicas fraudulentas y entregan a los usuarios documentación apócrifa que incluye el iso-logotipo de instituciones u organismos pertenecientes al Estado . Ello induce a error respecto a la autenticidad de la información provista, generando confusión entre los destinatarios”, agregaron.

Según pudo constatar Café y Negocios la entidad utiliza en su página web el escudo de Uruguay y el nombre del Ministerio de Economía y Finanzas. Allí solicita un pago único por servicios de mi préstamo por “acreditación de crédito aprobado” a una cuenta de Midinero.

image

Además, opera a través de telegram, bajo el nombre @micreditourg_bot, donde ofrece “100% de aprobación en solo 5 minutos para un crédito rápido”.

¿Qué hacer para prevenir caer en este tipo de operaciones?

Ante este tipo de ofrecimientos, el Banco Central del Uruguay (BCU) recomienda procurar información clara sobre el proveedor del servicio, su reputación, así como sobre la operativa y las condiciones a las que estará sujeto el crédito. En este marco, exhortan también a actuar con cautela frente a ofrecimientos de crédito que presentan, entre otras, las siguientes características: la solicitud de un desembolso previo de dinero; tasas de interés inferiores a la media del mercado; personas o empresas oferentes no inscriptas en el Banco Central ; ausencia de un local físico o direcciones que no corresponden a la empresa; uso de nombres o distintivos que imitan a entidades financieras reconocidas; mensajes que aparentan provenir de organismos públicos o instituciones de prestigio; y la utilización de logotipos institucionales, firmas falsas y lenguaje técnico con el objetivo de conferir legitimidad.

Asimismo, se sugiere al público que, a efectos de verificar si la empresa se encuentra inscripta o cuenta con habilitación para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay, consulte los registros disponibles en la página web institucional.