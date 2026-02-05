A prisión el exdiputado Javier Radiccioni por violencia doméstica contra su expareja

Javier Radiccioni en su oratoria por la ley de tenencia compartida Captura de pantalla de intervención de Radiccioni

La Justicia dispuso prisión preventiva por 120 días al exdiputado del Partido Nacional Javier Radiccioni por violencia doméstica contra su expareja, informó el periodista Eduardo Preve en X y confirmó El Observador.

Radiccioni fue imputado por reiterados delitos de violencia doméstica agravado, uno de ellos en concurrencia formal con un delito de lesiones personales, en calidad de autor, tras el pedido de imputación de la fiscal Alicia Abreu. La defensa del dirigente blanco apeló la decisión, por lo que ahora un Tribunal de Apelaciones deberá decidir si la mantiene.

La expareja de Radiccioni es la fiscal Eliana Travers.

Según la denuncia policial, el exlegislador blanco golpeó a su expareja con "un objeto en la cabeza, ocasionándole una lesión con sangrado".

Al arribar allí, los oficiales policiales constataron los hechos y, en diálogo con la víctima, esta les informó que el altercado tuvo lugar a raíz de una discusión "por su hijo de 9 meses".

Ante esto y en cierto momento, el político nacionalista le tiró un vaso a la fiscal, ocasionándole un corte en el labio.

En la audiencia, Travers también relato que recibió amenazas con arma de fuego mientras estaba embarazada, según informó Preve.