/ Nacional / Partido Nacional

A prisión el exdiputado Javier Radiccioni por violencia doméstica contra su expareja

El dirigente del Partido Nacional irá a prisión 120 días tras agredir a su expareja, la fiscal Eliana Travers, que tambien denunció que la amenazó con arma de fuego

5 de febrero 2026 - 22:08hs
Javier Radiccioni en su oratoria por la ley de tenencia compartida
Javier Radiccioni en su oratoria por la ley de tenencia compartida Captura de pantalla de intervención de Radiccioni

La Justicia dispuso prisión preventiva por 120 días al exdiputado del Partido Nacional Javier Radiccioni por violencia doméstica contra su expareja, informó el periodista Eduardo Preve en X y confirmó El Observador.

Radiccioni fue imputado por reiterados delitos de violencia doméstica agravado, uno de ellos en concurrencia formal con un delito de lesiones personales, en calidad de autor, tras el pedido de imputación de la fiscal Alicia Abreu. La defensa del dirigente blanco apeló la decisión, por lo que ahora un Tribunal de Apelaciones deberá decidir si la mantiene.

La expareja de Radiccioni es la fiscal Eliana Travers.

justicia investiga a exdiputado blanco por denuncia de violencia domestica presentada por su expareja
JUSTICIA

Justicia investiga a exdiputado blanco por denuncia de violencia doméstica presentada por su expareja

partido nacional aguarda resolucion de la justicia para expedirse sobre el caso javier radiccioni
JUSTICIA

Partido Nacional aguarda resolución de la Justicia para expedirse sobre el caso Javier Radiccioni

Según la denuncia policial, el exlegislador blanco golpeó a su expareja con "un objeto en la cabeza, ocasionándole una lesión con sangrado".

Al arribar allí, los oficiales policiales constataron los hechos y, en diálogo con la víctima, esta les informó que el altercado tuvo lugar a raíz de una discusión "por su hijo de 9 meses".

Ante esto y en cierto momento, el político nacionalista le tiró un vaso a la fiscal, ocasionándole un corte en el labio.

En la audiencia, Travers también relato que recibió amenazas con arma de fuego mientras estaba embarazada, según informó Preve.

Archivo. Jefatura de Policía de Artigas

Empresario que integra delegación presidencial a China está imputado por Fiscalía por trata de personas

Ignacio Álvarez anunció su nuevo programa de streaming, Todo se sabe
STREAMING

Nacho Álvarez anunció el nombre de su nuevo programa y confirmó al equipo que lo acompañará en su vuelta a la pantalla

El hecho se registró en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Tiburcio Gómez y Tomás Gómez
POLICIALES

Arresto ciudadano en Buceo: vecinos golpearon brutalmente a un hombre que irrumpió en una casa y manoseó a una niña de cinco años

Se vacía la cárcel: la única adolescente que queda presa en el Inisa queda libre en semanas
Histórico

Se vacía la cárcel: la única adolescente que queda presa en el Inisa queda libre en semanas

