Nacho Álvarez anunció el nombre de su nuevo programa y confirmó al equipo que lo acompañará en su vuelta a la pantalla

Algo más de un año después del final de Santo y Seña, el ciclo que condujo en Canal 4 desde 2012 hasta 2024, Nacho Álvarez confirmó este miércoles su vuelta a la pantalla, con un nuevo programa que irá por streaming y en el que se reunirá con buena parte de los conductores y columnistas de esa última etapa televisiva.

Álvarez había adelantado su vuelta al medio audiovisual con la publicación de su libro de memorias Porque (no) todo se sabe, donde indicaba que tenía previsto iniciar este nuevo ciclo de streaming a partir de este año.

El pasado diciembre, en entrevista con El Observador, el periodista que también conduce el programa La pecera en la radio Azul FM confirmó que el programa empezaría sus emisiones en marzo, y que tendría en su plantel a varios de sus compañeros de Santo y Seña, algo que ahora fue oficializado con la primera publicación en redes del programa.

En esa charla, Álvarez también había confirmado que aunque el espíritu del programa sería similar al de Santo y seña, el ciclo tendría un cambio de nombre ya que el título era propiedad de Canal 4, y con ellos se quedó cuando el programa fue levantado por el canal a fines de 2024.

"La propuesta es la misma: periodismo de investigación", había contado en aquella conversación.

El equipo que acompañará a Nacho Álvarez en su programa de streaming

Bajo el nombre Todo se sabe (abreviado como TSS), el programa tendrá a Álvarez como conductor principal, acompañado por tres colaboradores de la última etapa de Santo y Seña: la periodista y productora general Patricia Martín, y los periodistas Alejandro "Bicho" Amaral y Leonardo Pereyra, así como Bernardo Wolloch.

El programa también contará con Julián Moreno como productor (otro regreso de la etapa de Canal 4), y la colaboración de Tomás Álvarez, hijo del conductor, también periodista y que ya ha participado como columnista ocasional en La pecera.

En su entrevista con El Observador en 2025, Álvarez contaba que al comienzo el streaming le daba algunos recelos, pero que terminó entendiendo la posibilidad que le daba el formato.

"Yo primero decía 'streaming no, el mercado argentino es una cosa, en el mercado uruguayo somos tres gatos locos'", contó. "Y de lo que me sorprendí es que no pasa por el streaming, no pasa por el formato. La clave es el contenido. Y lo estoy viendo incluso a la hora de monetizarlo. En el fondo el secreto es el mismo de siempre. Los anunciantes, las marcas, quieren llegar al público. Si es en la tele, es en la tele. Si es en la radio, en la radio. Si es por streaming, es por streaming. Ningún medio garantiza per se que llegues al público pero si tenés una propuesta que a la gente le copa, le gusta, le interesa, te van a ver donde sea".