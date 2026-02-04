Se reveló la banda sorpresa que estará en el Cosquín Rock 2026: La Vela Puerca

La sexta edición del Cosquín Rock Uruguay ya tenía fecha, lugar y el 99% de su grilla confirmada, pero faltaba algo: la banda sorpresa que el evento anunció el mismo día que reveló el resto de los artistas que se presentarán en el festival.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Se trata de La Vela Puerca , que se sumará a una grilla que incluye a bandas como Ciro y Los Persas, Abuela Coca, Divididos, Illya Kuryaki & the Valderramas y más.

La Vela Puerca ha sido una de las bandas más recurrentes en la historia del Cosquín Rock. Allí se presentaron en 2019, 2023, 2024 y 2025, y ahora suman una nueva presentación en el mismo lugar donde más de 40 mil personas la vieron en diciembre, en ocasión del show aniversario por sus 30 años.

VISITA OFICIAL Una estudiante china le cantó una canción de Ana Prada a Yamandú Orsi y el presidente se emocionó y llamó a la cantante uruguaya

CARNAVAL 2026 ¿Cómo sigue el Carnaval 2026? Este es el fixture de la segunda rueda del concurso en el Teatro de Verano

A diferencia de sus ediciones anteriores, esta vez el festival de origen argentino será en la Rambla de Punta Carretas , y concentrará todo en un solo día: el 21 de marzo. En el predio (donde a fines de diciembre tocaron La Vela Puerca y Lali, y donde se realizó La bajada) se formarán cuatro escenarios.

Las entradas para el festival ya están a la venta a través de la plataforma RedTicktes.

La grilla completa del Cosquín Rock Uruguay 2026

La lista de figuras y bandas que serán parte del festival incluye a uruguayos y argentinos, en un cruce entre grupos históricos de ambas orillas, así como nombres emergentes o figuras más jóvenes.

La lista de artistas que se presentarán es la siguiente:

Abuela Coca

Agarrate Catalina

Camila Ferrari

Camionero

Ciro y los Persas

Cuatro pesos de propina

DJ Sanata

Divididos

El Kuelgue

El plan de la mariposa

Flor Sakeo

Ilan Amores

Illya Kuryaki & the Valderramas

Julieta Rada

Kapanga

Koino Yokan

La santa

La Vela Puerca

Louta

Malapraxxis

Manu Martínez

Miel

Milongas extremas

Rueda de candombe

Samba do Marcio

Silvestre y la naranja

Nacho Algorta y la SUSI

Trotsky Vengarán

Tussiwarriors

Wos

YSY A