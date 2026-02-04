Se reveló la banda sorpresa que estará en el Cosquín Rock 2026: La Vela Puerca

La sexta edición del Cosquín Rock Uruguay ya tenía fecha, lugar y el 99% de su grilla confirmada, pero faltaba algo: la banda sorpresa que el evento anunció el mismo día que reveló el resto de los artistas que se presentarán en el festival.
Se trata de La Vela Puerca, que se sumará a una grilla que incluye a bandas como Ciro y Los Persas, Abuela Coca, Divididos, Illya Kuryaki & the Valderramas y más.
La Vela Puerca ha sido una de las bandas más recurrentes en la historia del Cosquín Rock. Allí se presentaron en 2019, 2023, 2024 y 2025, y ahora suman una nueva presentación en el mismo lugar donde más de 40 mil personas la vieron en diciembre, en ocasión del show aniversario por sus 30 años.
A diferencia de sus ediciones anteriores, esta vez el festival de origen argentino será en la Rambla de Punta Carretas, y concentrará todo en un solo día: el 21 de marzo. En el predio (donde a fines de diciembre tocaron La Vela Puerca y Lali, y donde se realizó La bajada) se formarán cuatro escenarios.
Las entradas para el festival ya están a la venta a través de la plataforma RedTicktes.
La grilla completa del Cosquín Rock Uruguay 2026
La lista de figuras y bandas que serán parte del festival incluye a uruguayos y argentinos, en un cruce entre grupos históricos de ambas orillas, así como nombres emergentes o figuras más jóvenes.
La lista de artistas que se presentarán es la siguiente:
Abuela Coca
Agarrate Catalina
Camila Ferrari
Camionero
Ciro y los Persas
Cuatro pesos de propina
DJ Sanata
Divididos
El Kuelgue
El plan de la mariposa
Flor Sakeo
Ilan Amores
Illya Kuryaki & the Valderramas
Julieta Rada
Kapanga
Koino Yokan
La santa
La Vela Puerca
Louta
Malapraxxis
Manu Martínez
Miel
Milongas extremas
Rueda de candombe
Samba do Marcio
Silvestre y la naranja
Nacho Algorta y la SUSI
Trotsky Vengarán
Tussiwarriors
Wos
YSY A