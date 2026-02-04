¿Cómo sigue el Carnaval 2026? Este es el fixture de la segunda rueda del concurso en el Teatro de Verano

La próxima semana comienza la segunda rueda del Concurso de Carnaval Gastón Britos / FocoUy

Si el tiempo acompaña, el próximo lunes 9 de febrero comenzará la segunda rueda del Concurso Oficial de Carnaval 2026.

Los 40 conjuntos que participan de la competencia carnavalera para entonces ya habrán presentado su espectáculo sobre el escenario del Teatro de Verano y se abrirá una segunda pasada con la esperanza de quedar entre las mejores propuestas del año que pasarán a la Liguilla.

22012026-G_B_9604 Entonces, el lunes 9 de febrero se abrirá una nueva etapa con la actuación de revista House, humoristas Social Club, la murga Un Título Viejo y parodistas Zíngaros.

Si se desarrolla sin contratiempos, la segunda rueda del concurso se extenderá hasta el miércoles 18 de febrero cuando cerrarán la comparsa La Sara Del Cordón, humoristas Cyramos y las murgas Jardín Del Pueblo y Doña Bastarda.

Noche a noche: la segunda rueda del Concurso de Carnaval ETAPA 1 – Lunes 9 de febrero 20:30 — House (Revista) 21:45 — Social Club (Humoristas) 23:05 — Un Título Viejo (Murga) 00:15 — Zíngaros (Parodistas) ETAPA 2 – Martes 10 de febrero 20:30 — Madame Gótica (Revista) 21:45 — Herencia Ancestral (Soc. de Negros y Lubolos) 23:10 — Los Choby's (Humoristas) 00:25 — Falta y Resto (Murga) ETAPA 3 – Miércoles 11 de febrero 20:30 — La Compañía (Revista) 21:45 — Jorge (Murga) 23:00 — La Nueva Milonga (Murga) 00:10 — Los Muchachos (Parodistas) ETAPA 4 – Jueves 12 de febrero 20:30 — Carambola (Revista) 21:45 — Don Bochinche y Cía. (Murga) 23:00 — Gente Grande (Murga) 00:10 — La Trasnochada (Murga) ETAPA 5 – Viernes 13 de febrero 20:30 — Tabú (Revista) 21:45 — Diablos Verdes (Murga) 23:00 — Cayó La Cabra (Murga) 00:10 — Caballeros (Parodistas) 22012026-G_B_0365 (1) ETAPA 6 – Sábado 14 de febrero 20:30 — Más Que Lonja (Soc. de Negros y Lubolos) 21:50 — Mi Vieja Mula (Murga) 23:05 — Los Rolin (Humoristas) 00:20 — La Gran Muñeca (Murga) ETAPA 7 – Domingo 15 de febrero 20:30 — Integración (Soc. de Negros y Lubolos) 21:50 — A La Bartola (Murga) 23:05 — Queso Magro (Murga) 00:15 — Adams (Parodistas) ETAPA 8 – Lunes 16 de febrero 20:30 — Yambo Kenia (Soc. de Negros y Lubolos) 21:50 — La Mojigata (Murga) 23:05 — Sociedad Anónima (Humoristas) 00:20 — Patos Cabreros (Murga) ETAPA 9 – Martes 17 de febrero 20:30 — Valores (Soc. de Negros y Lubolos) 21:50 — La Margarita (Murga) 23:05 — Curtidores De Hongos (Murga) 00:15 — Momosapiens (Parodistas) ETAPA 10 – Miércoles 18 de febrero 20:30 — La Sara Del Cordón (Soc. de Negros y Lubolos) 21:50 — Jardín Del Pueblo (Murga) 23:05 — Cyramos (Humoristas) 00:20 — Doña Bastarda (Murga)