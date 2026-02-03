Dólar
/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL 2026

Este martes se reanudará el concurso de carnaval y habrá espectáculos en cinco tablados

Este martes 3 una revista, dos murgas y un elenco de parodistas estrenarán sus propuestas en el concurso de carnaval de 2026

3 de febrero 2026 - 5:00hs
Concurso de carnaval: integrantes de la revista Madame Gótica.

Concurso de carnaval: integrantes de la revista Madame Gótica.

Luego de la inactividad que hubo este lunes 2 de febrero, por la realización en el Parque Rodó de las actividades de la Fiesta de Iemanjá, el Concurso de Carnaval en el Teatro de Verano se reanudará este martes 3, con el desarrollo de la octava etapa de la primera rueda.

Concurso de Carnaval en el Teatro de Verano

Etapa ocho de la rueda inicial

  • 20.30: Carambola (categoría revistas)
  • 21.45: Jardín del Pueblo (categoría murgas)
  • 23.00: Cayó la Cabra (categoría murgas)
  • 00.10: Los Adam’s (categoría parodistas)

El concurso carnavalero continuará el miércoles y el jueves con las etapas nueve y 10, posteriormente no habrá actividad en las noches del viernes y sábado por la realización del Desfile de Llamadas y la rueda inicial culminará el domingo 8 de febrero, con el desarrollo de la etapa tres, suspendida el miércoles 28 de enero por el paro de la Asociación de Empleados y Obreros (ADEOM) de la Intendencia de Montevideo.

Si no hay nuevas postergaciones, el lunes 9 comenzará la segunda rueda del concurso, en la que volverán a presentarse ante el jurado y el resto del público del Teatro de Verano los 40 conjuntos que están compitiendo este año.

Actividad en los tablados

Este martes, además del regreso del concurso en el Ramón Collazo del Parque Rodó, habrá espectáculos de carnaval en otros cinco escenarios.

Barrio a Barrio

20.00 - DE TODAS PARTES

20.50 - LA MARGARITA

21.50 - LOS MUCHACHOS

Nota: en los tablados itinerantes de la movida Barrio a Barrio no se cobra entrada (este martes el escenario estará en La Casona, Grot Hnos 5132)

Club Malvín

20.00 - GÉMINIS

20.50 - MOMOSAPIENS

21.50 - ZÍNGAROS

22.50 - CABALLEROS

23.50 - LOS MUCHACHOS

Monumental de la Costa

20.00 - LA COMPAÑÍA

20.50 - DOÑA BASTARDA

21.50 - CYRANOS

22.50 - CURTIDORES DE HONGOS

23.50 - PATOS CABREROS

1° de Mayo

20.00 - UN TÍTULO VIEJO

20.50 - PATOS CABREROS

21.50 - DOÑA BASTARDA

22.50 - FALTA Y RESTO

23.50 - LA GRAN MUÑECA

Velódromo Municipal

20.00 - ZÍNGAROS

20.50 - GENTE GRANDE

21.50 - SOCIEDAD ANÓNIMA

22.50 - DOÑA BASTARDA

23.50 - FALTA Y RESTO

00.50 - PATOS CABREROS

Concurso de carnaval Carnaval Teatro de Verano Carnaval 2026

