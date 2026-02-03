Este martes se reanudará el concurso de carnaval y habrá espectáculos en cinco tablados

Concurso de carnaval: integrantes de la revista Madame Gótica.

Luego de la inactividad que hubo este lunes 2 de febrero, por la realización en el Parque Rodó de las actividades de la Fiesta de Iemanjá, el Concurso de Carnaval en el Teatro de Verano se reanudará este martes 3, con el desarrollo de la octava etapa de la primera rueda.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Concurso de Carnaval en el Teatro de Verano Etapa ocho de la rueda inicial 20.30: Carambola (categoría revistas)

21.45: Jardín del Pueblo (categoría murgas)

23.00: Cayó la Cabra (categoría murgas)

00.10: Los Adam’s (categoría parodistas) El concurso carnavalero continuará el miércoles y el jueves con las etapas nueve y 10, posteriormente no habrá actividad en las noches del viernes y sábado por la realización del Desfile de Llamadas y la rueda inicial culminará el domingo 8 de febrero, con el desarrollo de la etapa tres, suspendida el miércoles 28 de enero por el paro de la Asociación de Empleados y Obreros (ADEOM) de la Intendencia de Montevideo.

Si no hay nuevas postergaciones, el lunes 9 comenzará la segunda rueda del concurso, en la que volverán a presentarse ante el jurado y el resto del público del Teatro de Verano los 40 conjuntos que están compitiendo este año.

DSC_0611 Conjunto de humoristas Sociedad Anónima. Actividad en los tablados Este martes, además del regreso del concurso en el Ramón Collazo del Parque Rodó, habrá espectáculos de carnaval en otros cinco escenarios.

Barrio a Barrio 20.00 - DE TODAS PARTES 20.50 - LA MARGARITA 21.50 - LOS MUCHACHOS Nota: en los tablados itinerantes de la movida Barrio a Barrio no se cobra entrada (este martes el escenario estará en La Casona, Grot Hnos 5132) Club Malvín 20.00 - GÉMINIS 20.50 - MOMOSAPIENS 21.50 - ZÍNGAROS 22.50 - CABALLEROS 23.50 - LOS MUCHACHOS Monumental de la Costa 20.00 - LA COMPAÑÍA 20.50 - DOÑA BASTARDA 21.50 - CYRANOS 22.50 - CURTIDORES DE HONGOS 23.50 - PATOS CABREROS 1° de Mayo 20.00 - UN TÍTULO VIEJO 20.50 - PATOS CABREROS 21.50 - DOÑA BASTARDA 22.50 - FALTA Y RESTO 23.50 - LA GRAN MUÑECA Velódromo Municipal 20.00 - ZÍNGAROS 20.50 - GENTE GRANDE 21.50 - SOCIEDAD ANÓNIMA 22.50 - DOÑA BASTARDA 23.50 - FALTA Y RESTO 00.50 - PATOS CABREROS