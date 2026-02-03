Este martes se reanudará el concurso de carnaval y habrá espectáculos en cinco tablados
Este martes 3 una revista, dos murgas y un elenco de parodistas estrenarán sus propuestas en el concurso de carnaval de 2026
3 de febrero 2026 - 5:00hs
Concurso de carnaval: integrantes de la revista Madame Gótica.
Luego de la inactividad que hubo este lunes 2 de febrero, por la realización en el Parque Rodó de las actividades de la Fiesta de Iemanjá, el Concurso de Carnaval en el Teatro de Verano se reanudará este martes 3, con el desarrollo de la octava etapa de la primera rueda.
Concurso de Carnaval en el Teatro de Verano
Etapa ocho de la rueda inicial
20.30: Carambola (categoría revistas)
21.45: Jardín del Pueblo (categoría murgas)
23.00: Cayó la Cabra (categoría murgas)
00.10: Los Adam’s (categoría parodistas)
El concurso carnavalero continuará el miércoles y el jueves con las etapas nueve y 10, posteriormente no habrá actividad en las noches del viernes y sábado por la realización del Desfile de Llamadas y la rueda inicial culminará el domingo 8 de febrero, con el desarrollo de la etapa tres, suspendida el miércoles 28 de enero por el paro de la Asociación de Empleados y Obreros (ADEOM) de la Intendencia de Montevideo.
Si no hay nuevas postergaciones, el lunes 9 comenzará la segunda rueda del concurso, en la que volverán a presentarse ante el jurado y el resto del público del Teatro de Verano los 40 conjuntos que están compitiendo este año.