Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Escándalo en Francia luego de comentarios de una leyenda sobre las mujeres: "El fútbol no es para caderas anchas"

El entrenador que más partidos dirigió en la Ligue 1 francesa, dio su opinión y fue muy duro

3 de febrero 2026 - 18:59hs
Guy Roux habló y estalló un escándalo

Guy Roux habló y estalló un escándalo

FOTO: AFP

El extécnico francés Guy Roux, leyenda de Auxerre al que dirigió durante 44 años, quedó en el medio de un escándalo a raíz de sus declaraciones contra el fútbol femenino.

Durante una entrevista, el ex DT que más partidos comandó en la Ligue 1, denostó la figura de la mujer en el fútbol y generó un gran revuelo.

Roux, de 87 años, no pasó inadvertido con sus comentarios en los medios internacionales y desencadenaron reacciones por la dureza de su contenido y el juicio de valor hacia las futbolistas.

Lo que dijo Roux

Los comentarios de Guy Roux sonaron muy mal en todo el mundo del fútbol femenino, pero más precisamente, en Francia.

Luis Suárez en al amistoso ante Alianza Lima
FÚTBOL

La acción de Luis Suárez con un policía en Colombia que recorrió el mundo; mirá el video

El festejo de Peñarol con las gorras con dedicatoria a Maximiliano Silvera
PEÑAROL

Mientras esperan por el colombiano Luis Angulo, en Peñarol desmienten la posibilidad del retorno de un jugador desnivelante con pasado en la selección uruguaya

"La mujer está hecha para dar a luz, con una cadera más ancha. Y el fútbol no está hecho para caderas anchas. Las mejores futbolistas tienen la misma complexión física que los chicos", dijo en una nota que publicó L'Est Enclair.

Enseguida, sus comentarios fueron tildados de discriminatorios, y cuando se lleva a cabo una lucha por la igualdad de género en el fútbol.

En la misma nota, Roux sostuvo su respeto por las jóvenes que optan por el fútbol, pero relativizó el atractivo de la disciplina.

"Si me preguntan si los partidos femeninos son espectaculares, te remito a los de la Primera división (de Francia), disputados ante 800 espectadores", dijo.

A su vez, también puso en duda el nivel deportivo de las futbolistas de Segunda división. Según sus palabras, equipos masculinos de menores de 15 años podrían superarlas en el campo.

Temas:

Francia auxerre Fútbol femenino

Seguí leyendo

Las más leídas

Volvieron los enmascarados, las bengalas y las banderas robadas a las tribunas de Nacional y Peñarol en el clásico de la Supercopa Uruguaya 2026
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

Comisión Disciplinaria de la AUF sancionó a Umpiérrez, Carneiro e Ignacio Suárez e instruyó a Nacional y a Peñarol por la conducta de sus hinchas en el clásico

Diego Aguirre e Ignacio Ruglio en Peñarol
PEÑAROL

Las cinco diferencias entre el asado que organizó Diego Aguirre en 2024 con los dirigentes de Peñarol y el que se llevará a cabo este martes

El festejo de Peñarol con las gorras con dedicatoria a Maximiliano Silvera
PEÑAROL

Mientras esperan por el colombiano Luis Angulo, en Peñarol desmienten la posibilidad del retorno de un jugador desnivelante con pasado en la selección uruguaya

Ignacio Suárez
NACIONAL

"¡Nacho no hizo nada!": directivo de Nacional cuestionó la tarjeta roja de Esteban Ostojich a Ignacio Suárez y estudian medidas tras la sanción que recibió en la final de la Supercopa

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos