Escándalo en Francia luego de comentarios de una leyenda sobre las mujeres: "El fútbol no es para caderas anchas"

El extécnico francés Guy Roux , leyenda de Auxerre al que dirigió durante 44 años, quedó en el medio de un escándalo a raíz de sus declaraciones contra el fútbol femenino.

Durante una entrevista, el ex DT que más partidos comandó en la Ligue 1, denostó la figura de la mujer en el fútbol y generó un gran revuelo.

Roux, de 87 años , no pasó inadvertido con sus comentarios en los medios internacionales y desencadenaron reacciones por la dureza de su contenido y el juicio de valor hacia las futbolistas.

Los comentarios de Guy Roux sonaron muy mal en todo el mundo del fútbol femenino, pero más precisamente, en Francia.

"La mujer está hecha para dar a luz, con una cadera más ancha. Y el fútbol no está hecho para caderas anchas. Las mejores futbolistas tienen la misma complexión física que los chicos", dijo en una nota que publicó L'Est Enclair.

Enseguida, sus comentarios fueron tildados de discriminatorios, y cuando se lleva a cabo una lucha por la igualdad de género en el fútbol.

En la misma nota, Roux sostuvo su respeto por las jóvenes que optan por el fútbol, pero relativizó el atractivo de la disciplina.

"Si me preguntan si los partidos femeninos son espectaculares, te remito a los de la Primera división (de Francia), disputados ante 800 espectadores", dijo.

A su vez, también puso en duda el nivel deportivo de las futbolistas de Segunda división. Según sus palabras, equipos masculinos de menores de 15 años podrían superarlas en el campo.