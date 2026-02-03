Dólar
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

Comisión Disciplinaria de la AUF sancionó a Umpiérrez, Carneiro e Ignacio Suárez e instruyó a Nacional y a Peñarol por la conducta de sus hinchas en el clásico

El primer fallo de la temporada 2026 de los tribunales de la AUF castigó a tres futbolistas y a un preparador físico, y la próxima semana sancionará a Nacional y a Peñarol por el comportamiento de sus hinchas; los clubes quedaron expuestos a multas

3 de febrero 2026 - 13:12hs
Volvieron los enmascarados, las bengalas y las banderas robadas a las tribunas de Nacional y Peñarol en el clásico de la Supercopa Uruguaya 2026

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Volvieron los enmascarados, las bengalas y las banderas robadas a las tribunas de Nacional y Peñarol en el clásico de la Supercopa Uruguaya 2026

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

La Supercopa Uruguaya, que se resolvió con el triunfo de Peñarol ante Nacional, por penales, siguió este lunes en la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que sancionó a tres futbolistas, a un preparador físico y abrió dos expedientes a los clubes por el comportamiento de sus hinchas en el encuentro del Estadio Centenario.

Los delegados de los clubes podrán hacer la defensa sobre el comportamiento de los hinchas hasta el lunes.

El domingo en el Estadio, los parciales de Nacional y de Peñarol violaron los protocolos al ingresar banderas no permitidas y fuegos artificiales, que también estaban prohibidos.

Peñarol vs Nacional Supercopa Uruguaya 2026 hinchas hinchada Estadio Centenario foto 7 violencia en el fútbol
Volvieron los enmascarados, las bengalas y las banderas robadas a las tribunas de Nacional y Peñarol en el clásico de la Supercopa Uruguaya 2026

Volvieron los enmascarados, las bengalas y las banderas robadas a las tribunas de Nacional y Peñarol en el clásico de la Supercopa Uruguaya 2026

En las tribunas Ámsterdam y Colombes desplegaron banderas de tamaño superior al permitido y también en las dos cabeceras encendieron bengalas y lanzaron pirotecnia.

Volvieron los enmascarados, las bengalas y las banderas robadas a las tribunas de Nacional y Peñarol en el clásico de la Supercopa Uruguaya 2026
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

Volvieron a las tribunas del fútbol los hinchas enmascarados, las bengalas y las banderas robadas: Nacional y Peñarol se exponen a sanciones en el incio de 2026

Peñarol
PEÑAROL

Peñarol apunta a cerrar el plantel con un manto de tranquilidad que le dejó la conquista contra Nacional en la Supercopa Uruguaya

Estos elementos fueron ingresados pese a los controles de seguridad que realizó la Policía, que el sábado al mediodía blindó el Estadio Centenario con efectivos y con el control de las cámaras de seguridad.

Nacional y Peñarol quedaron expuesto a iniciar el año con multas, tras un 2025 en el que pagaron millones de pesos, y comienzan a acumular antecedentes que podrán derivar, en caso de reincidencia, como ya ocurrió, en el cierre de cancha e imposibilidad que los hinchas puedan ver a sus equipos en el Gran Parque Central o en el Campeón del Siglo.

Por otra parte, estas fueron las sanciones que aplicó el tribunal a quienes fueron expulsados durante el clásico del domingo:

JUGADOR SITUACIÓN SANCIÓN
Gonzalo Carneiro Juego desleal un partido
Ignacio Suárez Injurias un partido
Leandro Umpiérrez Puntapié intencional dos partidos
Guillermo Souto (preparador físico de Nacional) Protestas improcedentes un partido
Jorge Piñatares (preparador físico de Peñarol) No tipifica sin sanción

Carneiro, Suárez y el profe Souto no podrán estar en Nacional en el partido del domingo a la hora 20.30 ante Boston River en Florida.

Umpiérrez fue suspendido dos partidos, pero podrá quedar habilitado después del primer encuentro si el club pide la reducción de la pena a la mitad.

Peñarol jugará ante Montevideo City Torque el sábado en el Campeón del Siglo a la hora 20.30.

El entrenador de Peñarol tiene varios problemas para armar el equipo para el estreno en el Torneo Apertura.

A la baja de Umpiérrez se suman las del golero Washington Aguerre (cumplirá el sábado el segundo de los tres partidos de sanción), y la de los lesionados Maximiliano Olivera y Abel Hernández.

Además, tras el clásico del domingo se sumaron Nahuel Herrera, quien solo jugó el primer tiempo del clásico y es muy difícil que llegue al partido del sábado; el zaguero Lucas Ferreira; Eduardo Darias, quien volvió después de 10 meses de inactividad y tras jugar 48 minutos fue reemplazado por lesión; Emanuel Gularte, sufrió un fuerte pisotón en un dedo de uno de sus pies y deberá hacerse exámenes para constatar si tiene o no una pequeña fractura, y Jesús Trindade, quien terminó con una molestia muscular y ocupando un lugar en el ataque para que Batista bajara al mediocampo a defender.

Temas:

Peñarol Nacional violencia en el fútbol Supercopa Uruguaya AUF

