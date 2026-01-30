Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO APERTURA

Así se juega la primera fecha del Torneo Apertura: mirá los detalles de la etapa con Peñarol de local y salida de Nacional, que irá del viernes 6 al lunes 9 de febrero

El primer partido del campeonato será el viernes 6 de febrero, cuando se enfrenten Albion ante Liverpool; mirá los detalles de la fecha

30 de enero 2026 - 11:11hs
Pelota Penalty

Pelota Penalty

Foto: Dante Fernández/Focouy

El Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 ya tiene definidos los detalles de la primera fecha, que se jugará el próximo fin de semana, más precisamente entre el viernes 6 y el lunes 9 de febrero.

La etapa tendrá a Peñarol de local frente a Montevideo City Torque y al campeón vigente Nacional con salida al interior para visitar a Boston River en Florida.

20250117 Penales Peñarol River Plate Serie Río de la Plata. Foto: Gastón Britos/Focouy
Peñarol

Peñarol

El primer partido del campeonato será el viernes a las 19:00, cuando se enfrenten Albion, uno de los ascendidos, ante Liverpool, encuentro que será en el Parque Franzini, escenario elegido por los pioneros.

Luego, Wanderers vs Defensor jugarán en el Parque Viera.

sorteo de la liga auf uruguaya 2026: penarol debutara de local contra city torque, nacional visita a boston river y el clasico es en la cuarta fecha
LIGA AUF URUGUAYA 2026

Sorteo de la Liga AUF Uruguaya 2026: Peñarol debutará de local contra City Torque, Nacional visita a Boston River y el clásico es en la cuarta fecha

river plate mantiene el invicto en el torneo apertura y boca juniors tropezo ante estudiantes de la plata
ARGENTINA

River Plate mantiene el invicto en el Torneo Apertura y Boca Juniors tropezó ante Estudiantes de La Plata

El sábado, habrá dos partidos: Progreso vs Central Español a las 17:00 y Peñarol vs Torque a las 20:30 en el Campeón del Siglo.

maximiliano gomez y lucas rodriguez nacional 20260124
Maximiliano Gómez y Lucas Rodríguez, jugadores de Nacional, en el amistoso contra Deportes Concepción

Maximiliano Gómez y Lucas Rodríguez, jugadores de Nacional, en el amistoso contra Deportes Concepción

La actividad del domingo se abrirá temprano a la mañana, con el partido Juventud vs Cerro Largo, mientras que a la tarde Racing recibirá a Deportivo Maldonado y luego Boston River será local ante Nacional en el Campeones Olímpicos desde las 20:30.

La fecha culminará el lunes con el partido Cerro vs Danubio en el Tróccoli a las 20:00.

Detalles de la primera fecha del Torneo Apertura 2026:

Día Hora Partido Cancha
Viernes 6 de febrero 19:00 Albion vs Liverpool Franzini
Viernes 6 21:30 Wanderes vs Defensor Parque Viera
Sábado 7 17:00 Progreso vs Central Español Paladino
Sábado 7 20:30 Peñarol vs M.C. Torque Campeón del Siglo
Domingo 8 09:45 Juventud vs Cerro Largo Parque Artigas de Las Piedras
Domingo 8 17:00 Racing vs D. Maldonado Parque Roberto
Domingo 8 20:30 Boston River vs Nacional Campeones Olímpicos (Florida)
Lunes 9 20:00 Cerro vs Danubio Tróccoli
Temas:

Torneo Apertura Nacional Peñarol Liverpool

Seguí leyendo

Las más leídas

Emanuel Gularte de Peñarol ante Gonzalo Carneiro de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
SUPERCOPA URUGUAYA

Peñarol vs Nacional: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el clásico de la Supercopa Uruguaya de este domingo

Randall Rodríguez
URUGUAYOS

La decisión de Randall Rodríguez en Vélez Sarsfield; mirá lo que informan en Argentina sobre el arquero ex Peñarol y campeón del mundo sub 20

Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos
PEÑAROL

Diego Aguirre contundente en la previa del clásico: "No siento en este momento que haya un favoritismo de Nacional"

Progreso campeón
COPA DE LA LIGA AUF

Progreso le ganó 2-1 a Boston River y se consagró campeón de la primera edición de la Copa de la Liga AUF

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos