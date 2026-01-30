Así se juega la primera fecha del Torneo Apertura: mirá los detalles de la etapa con Peñarol de local y salida de Nacional, que irá del viernes 6 al lunes 9 de febrero
El primer partido del campeonato será el viernes 6 de febrero, cuando se enfrenten Albion ante Liverpool; mirá los detalles de la fecha
30 de enero 2026 - 11:11hs
Pelota Penalty
Foto: Dante Fernández/Focouy
El Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 ya tiene definidos los detalles de la primera fecha, que se jugará el próximo fin de semana, más precisamente entre el viernes 6 y el lunes 9 de febrero.
La etapa tendrá a Peñarol de local frente a Montevideo City Torque y al campeón vigente Nacional con salida al interior para visitar a Boston River en Florida.
El primer partido del campeonato será el viernes a las 19:00, cuando se enfrenten Albion, uno de los ascendidos, ante Liverpool, encuentro que será en el Parque Franzini, escenario elegido por los pioneros.
Luego, Wanderers vs Defensor jugarán en el Parque Viera.
El sábado, habrá dos partidos: Progreso vs Central Español a las 17:00 y Peñarol vs Torque a las 20:30 en el Campeón del Siglo.
La actividad del domingo se abrirá temprano a la mañana, con el partido Juventud vs Cerro Largo, mientras que a la tarde Racing recibirá a Deportivo Maldonado y luego Boston River será local ante Nacional en el Campeones Olímpicos desde las 20:30.
La fecha culminará el lunes con el partido Cerro vs Danubio en el Tróccoli a las 20:00.
Detalles de la primera fecha del Torneo Apertura 2026: