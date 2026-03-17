Crisis en Peñarol de Rivera: expresidente denunció grave episodio con un arma de fuego y cuestionó motivos de intervención del MEC

El expresidente del Club Atlético Peñarol de Rivera, Alejandro da Cunha , cuestionó los motivos de la intervención dispuesta por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y defendió el rol que, según afirmó, su familia mantuvo durante casi tres décadas en la conducción de la institución . Además, criticó la legitimidad del actual presidente del club, Pablo Blanchet , denunció que le efectuó un disparo con un arma de fuego y dijo que el canchero queda encerrado "con llave y candado" .

“El vínculo de mi familia, más precisamente de mi padre, Juan Eduardo da Cunha , comienza a fines de la década de los 90 en el club”, explicó a El Observador. Según relató, su padre ingresó como directivo y luego asumió la presidencia a comienzos de los años 2000, etapa que —según sostuvo— se extendió durante varios períodos.

“ Son casi 30 años ahí adentro del club, como socios, como hinchas, como allegados . Tenemos un vínculo muy fuerte, muy estrecho de cariño, de amor y de pasión”, señaló.

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El exdirigente afirmó que cuando su familia comenzó a participar en la conducción el club tenía condiciones muy precarias . “Peñarol era una institución que contaba con un predio muy precario , con una cancha en muy malas condiciones, un vestuario pequeño y la casa del canchero ”, relató.

Según sostuvo, con el paso de los años se realizaron mejoras en la infraestructura. “Hoy el club tiene una infraestructura hermosa, que ha sido elogiada por todos los clubes que han venido a Rivera a jugar ante nosotros en Copa de Clubes o en la Copa AUF Uruguay”, afirmó.

Sobre su propia gestión, señaló que también se impulsaron obras en el predio. “En mi período como presidente se arregló la cancha y se hicieron un montón de mejoras”, indicó.

También destacó la actividad deportiva del club. “Tenemos casi 300 niños en el baby fútbol y aproximadamente 400 personas desarrollando la práctica del fútbol dentro del club”, afirmó.

Cuestionamientos a la gestión actual y conflictos internos

Da Cunha atribuyó el conflicto actual a diferencias surgidas tras la elección del actual presidente, Pablo Blanchet.

Según relató, Blanchet colaboró inicialmente con el club con indumentaria deportiva. “Se acercó el actual presidente y colaboró con una indumentaria que llevaba la publicidad de su empresa, pero finalmente no cumplió con el pago de la misma”, sostuvo.

A partir de ese momento, aseguró, comenzaron los desacuerdos internos. “El club empezó a perder la poca masa social que tenía. Hoy somos 86 socios, cuando antes teníamos más de cien”, afirmó.

También señaló que se generaron problemas operativos en la institución. “Nos cortaron el servicio de agua. Hoy no tenemos agua y contamos únicamente con un pozo artesano cuya agua no es potable”, dijo.

El exdirigente cuestionó además la legitimidad de la elección de Blanchet. “Tenés que ser socio y tener un año de antigüedad para votar o para ser candidato a la presidencia. Blanchet no cumplía con esos requisitos”, afirmó.

Según sostuvo, un grupo de socios intentó convocar una asamblea extraordinaria para tratar la situación institucional. “Pedimos varias veces una asamblea y nunca tuvimos la escucha por parte del presidente”, señaló.

También manifestó su desacuerdo con la intervención del MEC. “Jamás un presidente pide la intervención del MEC en un club. Nunca entendimos el por qué”, sostuvo.

Denuncias por restricciones en el predio y un episodio con arma de fuego

Da Cunha afirmó además que la situación dentro del predio del club se volvió tensa en las últimas semanas. “Hoy el club se lo ha cerrado con llave por orden del presidente. Los padres muchas veces no pueden entrar con sus vehículos al predio”, dijo.

Según su versión, esas restricciones también afectaron al personal del club. “El canchero muchas veces no puede salir del predio porque los portones están con llave y están con candado”, afirmó.

El exdirigente también relató un episodio ocurrido en el predio que, según indicó, fue denunciado ante la Justicia. “Me encuentro con el actual presidente portando un arma de fuego. Cuando está en el piso me saca una 9 milímetros y me efectúa un disparo a la altura de mi cintura”, señaló.

El episodio ocurrió, según su versión, cuando ingresó por la parte trasera del predio para retirar un tractor cortacésped de su propiedad. Allí, relató, se encontró con Blanchet, quien —de acuerdo con su relato— portaba un arma de fuego, lo que derivó en un enfrentamiento físico. Según dijo, lo golpeó con los puños y Blanchet cayó al suelo, momento en el que habría sacado el arma.

“Se hicieron las denuncias correspondientes en la parte penal. Está todo en Fiscalía y estamos esperando la resolución”, agregó.

Podés incorporarla al final del texto como la versión de Blanchet, manteniendo el estilo informativo y dejando claro que se trata de su respuesta. No toco lo anterior y agrego el bloque así:

Blanchet reconoció que efectuó un disparo

Consultado sobre las acusaciones por El Observador, el actual presidente del club, Pablo Blanchet, dio una versión diferente de los hechos y sostuvo que la intervención se produjo por el conflicto interno que se arrastraba desde hacía tiempo en la institución.

“La intervención del club se da justamente por todo el desorden y por todo el hostigamiento que vengo recibiendo desde hace mucho tiempo”, afirmó.

Sobre el episodio denunciado por Da Cunha, Blanchet señaló que ocurrió durante una jornada en la que realizaba tareas de mantenimiento en el predio. Según relató, ese día se encontraba cortando el pasto con un tractor cuando el exdirigente ingresó al club pese a que —según indicó— tenía prohibido hacerlo.

“Ese día apareció en el club de forma sorpresiva, porque estaba prohibido entrar. Cuando voy hacia él para preguntarle qué pasó, agarra un fierro y se viene arriba mío; me golpea en el codo y en la espalda”, sostuvo.

El presidente del club reconoció que efectuó un disparo, pero aseguró que fue “disuasivo y hacia el piso” en el marco de una situación de defensa propia.

“Yo tengo porte de arma hace 15 años. Fue legítima defensa, que es lo que la Fiscalía va a terminar dictando”, dijo. Según explicó, el disparo se produjo mientras recibía golpes. “Tengo 55 años, uso lentes, me los voló. Yo tenía que sobrevivir a una agresión”, agregó.

Blanchet indicó que el caso se encuentra actualmente en la órbita de la Justicia. “Eso está en resolución de la Fiscalía. Yo voy a esperar la sentencia”, afirmó.