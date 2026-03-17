Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 17 de marzo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este martes 17 de marzo una jornada inestable en gran parte del país, con precipitaciones y tormentas que se intensificarán hacia la tarde y la noche , además de rachas de viento fuertes asociadas a los fenómenos .

En Montevideo y el área metropolitana, la jornada comenzará con cielo nuboso a cubierto , con precipitaciones y probables tormentas desde la mañana. Los vientos soplarán del noreste al oeste entre 20 y 40 km/h .

Hacia la tarde y la noche se espera un escenario cubierto con lluvias y tormentas , con viento del noroeste rotando al sur en el mismo rango de intensidad, y rachas fuertes asociadas a tormentas . La temperatura oscilará entre 20°C y 29°C .

CLIMA Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 15 de marzo

PRONÓSTICO Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 16 de marzo

En el este del país, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa , con períodos de cielo cubierto y baja probabilidad de tormentas aisladas , en un contexto de temperaturas elevadas . Los vientos serán del sector norte entre 20 y 40 km/h .

Durante la tarde y noche, el tiempo desmejorará con precipitaciones y tormentas, manteniéndose el ambiente caluroso. El viento rotará del norte al sur, con rachas fuertes en zonas de tormenta. Se prevén temperaturas entre 20°C y 32°C.

Oeste

Para el litoral oeste, Inumet anticipa una mañana nubosa a cubierta, con un desmejoramiento progresivo y la llegada de lluvias y tormentas. Los vientos irán del noreste al noroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas fuertes.

En la segunda mitad del día, continuarán las precipitaciones y tormentas, con altas temperaturas y vientos del noroeste rotando al sur, nuevamente con rachas intensas asociadas a tormentas. La mínima será de 20°C y la máxima de 32°C.

Norte

En el norte del país, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con precipitaciones y tormentas aisladas. El viento soplará del sector norte entre 10 y 30 km/h.

Por la tarde y noche, se espera un aumento de la inestabilidad, con cielo nuboso a cubierto y tormentas generalizadas, en un contexto de altas temperaturas. El viento rotará del norte al sureste entre 20 y 40 km/h, con rachas fuertes en áreas de tormenta. Las temperaturas irán de 22°C a 32°C.