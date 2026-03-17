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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 17 de marzo

En Montevideo y el área metropolitana, la jornada comenzará con cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones y probables tormentas desde la mañana

17 de marzo 2026 - 7:17hs
20250408 Lluvia, frio, mal tiempo, paraguas, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la jornada comenzará con cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones y probables tormentas desde la mañana. Los vientos soplarán del noreste al oeste entre 20 y 40 km/h.

Hacia la tarde y la noche se espera un escenario cubierto con lluvias y tormentas, con viento del noroeste rotando al sur en el mismo rango de intensidad, y rachas fuertes asociadas a tormentas. La temperatura oscilará entre 20°C y 29°C.

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Este

En el este del país, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con períodos de cielo cubierto y baja probabilidad de tormentas aisladas, en un contexto de temperaturas elevadas. Los vientos serán del sector norte entre 20 y 40 km/h.

Durante la tarde y noche, el tiempo desmejorará con precipitaciones y tormentas, manteniéndose el ambiente caluroso. El viento rotará del norte al sur, con rachas fuertes en zonas de tormenta. Se prevén temperaturas entre 20°C y 32°C.

Oeste

Para el litoral oeste, Inumet anticipa una mañana nubosa a cubierta, con un desmejoramiento progresivo y la llegada de lluvias y tormentas. Los vientos irán del noreste al noroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas fuertes.

En la segunda mitad del día, continuarán las precipitaciones y tormentas, con altas temperaturas y vientos del noroeste rotando al sur, nuevamente con rachas intensas asociadas a tormentas. La mínima será de 20°C y la máxima de 32°C.

Norte

En el norte del país, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con precipitaciones y tormentas aisladas. El viento soplará del sector norte entre 10 y 30 km/h.

Por la tarde y noche, se espera un aumento de la inestabilidad, con cielo nuboso a cubierto y tormentas generalizadas, en un contexto de altas temperaturas. El viento rotará del norte al sureste entre 20 y 40 km/h, con rachas fuertes en áreas de tormenta. Las temperaturas irán de 22°C a 32°C.

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