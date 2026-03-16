El divertido mensaje de Carlo Ancelotti a Federico Valverde y lo que dijo sobre los tres goles del uruguayo en Real Madrid
El italiano fue entrevistado y le preguntaron por si lo había sorprendió Valverde por su gran actuación ante el City
16 de marzo 2026 - 11:29hs
El divertido mensaje de Ancelotti a Federico Valverde
Carlo Ancelotti, el exentrenador de Federico Valverde en Real Madrid y actualmente en la selección brasileña, contó el mensaje que le envió al uruguayo luego de su gran actuación la semana pasada ante Manchester City por la Liga de Campeones .
El italiano fue entrevistado y le preguntaron por si lo había sorprendió Valverde por su gran actuación.
“No me sorprendió, pero me sorprendió los tres goles, sí, increíble”, dijo Ancelotti en declaraciones a Marca.
Ante la pregunta del periodista de si se podía saber qué le había dicho, Ancelotti señaló: “¿Qué le he dicho? Una pena que no tenga pasaporte brasileño”.
El técnico italiano ha sido fundamental en el crecimiento futbolístico de Valverde, principalmente al desafiarlo a que mejore su potencial goleador, algo que el uruguayo ha mantenido hasta la actualidad.
Ambos coincidieron en el segundo ciclo del DT en los merengues, entre las temporadas 2021/22 y 2024/25, en la que los blancos conquistaron dos Ligas de Campeones, un Mundial de Clubes y una Copa Intercontinental, entre los títulos más importantes de los 11 que ganó en ese período.
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