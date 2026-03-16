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El divertido mensaje de Carlo Ancelotti a Federico Valverde y lo que dijo sobre los tres goles del uruguayo en Real Madrid

El italiano fue entrevistado y le preguntaron por si lo había sorprendió Valverde por su gran actuación ante el City

16 de marzo 2026 - 11:29hs

El divertido mensaje de Ancelotti a Federico Valverde

Carlo Ancelotti, el exentrenador de Federico Valverde en Real Madrid y actualmente en la selección brasileña, contó el mensaje que le envió al uruguayo luego de su gran actuación la semana pasada ante Manchester City por la Liga de Campeones .

El italiano fue entrevistado y le preguntaron por si lo había sorprendió Valverde por su gran actuación.

VARSOVIA , 13/08/2024.- El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti (d), y el Uruguayo Fede Valverde (i) en el entrenamiento del equipo este martes en Varsovia, en la víspera del partido de la Supercopa de Europa de fútbol que enfrenta a su
El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti y el uruguayo Fede Valverde

El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti y el uruguayo Fede Valverde

“No me sorprendió, pero me sorprendió los tres goles, sí, increíble”, dijo Ancelotti en declaraciones a Marca.

Además, reveló: “Le he mandado un mensaje”.

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Ante la pregunta del periodista de si se podía saber qué le había dicho, Ancelotti señaló: “¿Qué le he dicho? Una pena que no tenga pasaporte brasileño”.

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Ancelotti y Valverde / archivo

Ancelotti y Valverde / archivo

El técnico italiano ha sido fundamental en el crecimiento futbolístico de Valverde, principalmente al desafiarlo a que mejore su potencial goleador, algo que el uruguayo ha mantenido hasta la actualidad.

Ambos coincidieron en el segundo ciclo del DT en los merengues, entre las temporadas 2021/22 y 2024/25, en la que los blancos conquistaron dos Ligas de Campeones, un Mundial de Clubes y una Copa Intercontinental, entre los títulos más importantes de los 11 que ganó en ese período.

Embed - Ancelotti, en MARCA: "La nueva generación del Madrid necesita tiempo para construir su legado"

Temas:

ancelotti Federico Valverde real madrid Manchester City

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