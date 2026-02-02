Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARABIA SAUDITA

Darwin Núñez tiene un nuevo compañero en Al-Hilal que competirá con su puesto, en un pase que hizo enfurecer a Cristiano Ronaldo

El delantero uruguayo deberá pelear mucho por su puesto tras la flamante contratación de su club

2 de febrero 2026 - 18:35hs
Darwin Núñez de Al-Hilal, persigue a Cristiano Ronaldo, de Al-Nassr por la Saudi Pro League de Arabia Saudita

Darwin Núñez de Al-Hilal, persigue a Cristiano Ronaldo, de Al-Nassr por la Saudi Pro League de Arabia Saudita

FOTO: AFP

El delantero uruguayo Darwin Núñez tendrá un nuevo compañero en su club de Arabia Saudita, Al-Hilal, que despertó la bronca de Cristiano Ronaldo, quien juega en Al-Nassr, ya que el portugués entiende que con esto no existe el fair play. El flamante futbolista contratado es nada menos que Karim Benzema, quien compartió equipo con CR7 en Real Madrid.

A sus 38 años, Karim Benzema se terminó saliendo con la suya a pesar de todas las protestas lanzadas por Cristiano Ronaldo y ha protagonizado el 'bombazo' final en este mercado de pases árabe, ya que cambió Al-Ittihad por Al-Hilal.

Escasos días atrás el diario deportivo francés L'Équipe' destapó que el futbolista francés no iba a volver a enfundarse la camiseta aurinegra de su, ahora, anterior club, a seis meses de que terminara su contrato.

Benzema, compañero y competidor de Darwin Núñez

Darwin Núñez fue titular este lunes en el empate 0-0 de Al-Hilal como local ante otro de los grandes de Arabia Saudita, Al-Ahli.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
PEÑAROL

Diego Aguirre a Referí sobre las chicanas de Peñarol a Maximiliano Silvera: "No me gusta cómo se maneja todo hoy, no lo comparto, soy de otra época"

Walter Gargano y su pequeño hijo festejando el título de Peñarol ante Nacional de la Supercopa Uruguaya
PEÑAROL

El tricampeón uruguayo con Peñarol que cantó junto a uno de sus hijos el título ante Nacional por la Supercopa Uruguaya; mirá el video

De esa manera, jugadas 19 fechas de la Saudi Pro League, el equipo del uruguayo sigue puntero, pero ahora solo 1 punto por encima de Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

1706034832336.webp
Karim Benzema
Karim Benzema

Fue entonces cuando Al-Hilal, club que también está bajo el gobierno del Public Investment Fund (PIF), se lanzó por su contratación desatando la bronca de un Cristiano Ronaldo que siente que no se trata de la misma manera a todos los clubes controlados por el PIF. Desde 2023, cuando Benzema llegó a Al-Ittihad, Al-Hilal invirtió 215 millones más que Al-Nassr, Al-Ittihad o Al-Ahli.

Este lunes, finalmente Al-Hilal mostró en sus redes que contrató a Karim Benzema.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Alhilal_FC/status/2018428970211959009?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Darwin Núñez Cristiano Ronaldo Al Hilal Al-Nassr Karim Benzema Arabia Saudita

Seguí leyendo

Las más leídas

Supercopa Uruguaya: lo que dejó el primer partido oficial del fútbol uruguayo del 2026 en las transmisiones de Tenfield y DSports
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

Supercopa Uruguaya: lo que dejó el primer partido oficial del fútbol uruguayo del 2026 en las transmisiones de Tenfield y DSports

Maximiliano Silvera en su debut oficial en Nacional
SUPERCOPA URUGUAYA

El amargo debut de Maxi Silvera en Nacional: el saludo con Diego Aguirre, la chance que perdió, y un final con derrota ante Peñarol y gastadas de sus excompañeros en el festejo

Ignacio Suárez en Nacional
NACIONAL

El insólito récord del arquero Ignacio Suárez de Nacional que llegó a tres expulsiones en clásicos ante Peñarol, sin jugar 1 minuto y siempre desde el banco

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Ignacio Ruglio volvió a WhatsApp tras la victoria de Peñarol contra Nacional por la Supercopa Uruguaya: "Tu eterno padre, cuando no te ayudan"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos