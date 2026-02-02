Darwin Núñez tiene un nuevo compañero en Al-Hilal que competirá con su puesto, en un pase que hizo enfurecer a Cristiano Ronaldo

Darwin Núñez de Al-Hilal, persigue a Cristiano Ronaldo, de Al-Nassr por la Saudi Pro League de Arabia Saudita

El delantero uruguayo Darwin Núñez tendrá un nuevo compañero en su club de Arabia Saudita, Al-Hilal, que despertó la bronca de Cristiano Ronaldo, quien juega en Al-Nassr, ya que el portugués entiende que con esto no existe el fair play. El flamante futbolista contratado es nada menos que Karim Benzema, quien compartió equipo con CR7 en Real Madrid.

A sus 38 años, Karim Benzema se terminó saliendo con la suya a pesar de todas las protestas lanzadas por Cristiano Ronaldo y ha protagonizado el 'bombazo' final en este mercado de pases árabe, ya que cambió Al-Ittihad por Al-Hilal .

Escasos días atrás el diario deportivo francés L'Équipe' destapó que el futbolista francés no iba a volver a enfundarse la camiseta aurinegra de su, ahora, anterior club, a seis meses de que terminara su contrato.

Darwin Núñez fue titular este lunes en el empate 0-0 de Al-Hilal como local ante otro de los grandes de Arabia Saudita, Al-Ahli.

De esa manera, jugadas 19 fechas de la Saudi Pro League, el equipo del uruguayo sigue puntero, pero ahora solo 1 punto por encima de Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

1706034832336.webp Karim Benzema AFP

Fue entonces cuando Al-Hilal, club que también está bajo el gobierno del Public Investment Fund (PIF), se lanzó por su contratación desatando la bronca de un Cristiano Ronaldo que siente que no se trata de la misma manera a todos los clubes controlados por el PIF. Desde 2023, cuando Benzema llegó a Al-Ittihad, Al-Hilal invirtió 215 millones más que Al-Nassr, Al-Ittihad o Al-Ahli.

Este lunes, finalmente Al-Hilal mostró en sus redes que contrató a Karim Benzema.