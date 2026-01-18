Con una nueva gran actuación de Darwin Núñez, Al-Hilal le ganó 2-1 a Neom de Luciano Rodríguez y sigue muy tranquilo en la punta en Arabia Saudita

Darwin Núñez celebra junto a sus compañeros un gol de Al-Hilal

Darwin Núñez volvió a ganar con Al-Hilal este domingo y de atrás en su visita a Neom, el equipo en el que juega el uruguayo Luciano Rodríguez, fue fue local en el King Khalid Sport City Stadium, por una nueva fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El exdelantero de Peñarol y de Liverpool de Inglaterra, entre otros, jugó otra vez como titular y fue un azote para la defensa adversaria.

Si bien en esta oportunidad no le tocó convertir, Darwin se mostró siempre dando una mano en ofensiva, y también siendo importante con los despejes aéreos en defensa.

Al-Hilal comenzó perdiendo ante Neom, el local, a los 41 minutos mediante un gol de Al-Burayk.

ESPAÑA Federico Valverde fue uno de los tres jugadores de Real Madrid más abucheados por sus hinchas en el Bernabéu, pero recibió una distinción del presidente Florentino Pérez

PEÑAROL La decisión que tomó Washington Aguerre en Peñarol luego de que no le firmaran su contrato en el club

Así se terminó un primer tiempo que si bien fue parejo, tuvo más acciones ofensivas de los locales.

Como sucede normalmente cuando empieza perdiendo, en el segundo tiempo, todo cambiaría para Al-Hilal.

Casi enseguida de comenzado el complemento, a los 48', Al-Tambakti igualó las acciones luego de un córner desde la derecha, en el que ganó en el área rival.

Y sobre los 65' el propio futbolista que había empatado, sufrió un penal que Ruben Neves, la figura de la cancha, lo transformó en gol para dar vuelta el marcador y ponerse 2-1 arriba.

Por su parte, Luciano Rodríguez ingresó a los 72 minutos por el autor del tanto de su equipo. El campeón mundial con la selección uruguaya sub 20 en Argentina 2023, alterna entre titularidades y suplencias, aunque esta vez, no pudo ayudar con un gol para Neom.

En tanto, Darwin Núñez fue sustituido a los 90 minutos, ya cuando comenzaban a jugarse los 6' de adición.

De esta manera, Al-Hilal mantiene la ventaja de 7 puntos en el liderazgo de la Saudi Pro League sobre Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, y Al-Taawoun, cuando ya se han jugado 15 partidos.