El Observador / ESPAÑA

Federico Valverde fue uno de los tres jugadores de Real Madrid más abucheados por sus hinchas en el Bernabéu, pero recibió una distinción del presidente Florentino Pérez

El capitán de los merengues y de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, vivió un nuevo homenaje del club

18 de enero 2026 - 11:45hs
Federico Valverde defendiendo a Real Madrid

Federico Valverde defendiendo a Real Madrid

FOTO: EFE

Federico Valverde jugó un nuevo partido con Real Madrid en el que vencieron 2-0 a Levante de Alan Matturro por una nueva fecha de LaLiga de España, pero vivió un momento complicado en todo el compromiso.

Según las mediciones que realizó la prensa española, fue el tercer futbolista más abucheado luego de Vinícius Jr. y de Jude Bellingham, ya que la afición de Real Madrid, los responsabiliza por el cese del técnico Xabi Alonso.

Un nuevo partido de Federico Valverde

Luego de haber vuelto a la media cancha en el partido que perdieron en la hora 3-2 contra Albacete y quedaron eliminados de la Copa del Rey el pasado miércoles, Federico Valverde volvió a jugar como lateral derecho.

La derrota del pasado domingo ante el eterno rival, Barcelona, en la final de la Supercopa Española, llevó a que luego de siete meses, Xabi Alonso fuera despedido como técnico de Real Madrid.

Luego de conocida la salida de Xabi Alonso, Federico Valverde lo despidió en sus redes sociales.

Más allá de los abucheos recibidos por su parte de su propia hinchada, Federico Valverde jugó un nuevo partido y recibió un homenaje del presidente Florentino Pérez.

Valverde cumplió 350 encuentros disputados con Real Madrid y el presidente merengue le entregó una camiseta con ese número en el propio Santiago Bernabéu.

Aquí se puede ver esa distinción:

valverde
Federico Valverde recibi&oacute; del presidente Florentino P&eacute;rez la camiseta por sus 350 partidos en Real Madrid

Federico Valverde recibió del presidente Florentino Pérez la camiseta por sus 350 partidos en Real Madrid

Federico Valverde real madrid Florentino Perez Alan Matturro LaLiga de España

