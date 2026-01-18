Federico Valverde fue uno de los tres jugadores de Real Madrid más abucheados por sus hinchas en el Bernabéu, pero recibió una distinción del presidente Florentino Pérez
El capitán de los merengues y de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, vivió un nuevo homenaje del club
18 de enero 2026 - 11:45hs
Federico Valverde defendiendo a Real Madrid
FOTO: EFE
Federico Valverde jugó un nuevo partido con Real Madrid en el que vencieron 2-0 a Levante de Alan Matturro por una nueva fecha de LaLiga de España, pero vivió un momento complicado en todo el compromiso.
Según las mediciones que realizó la prensa española, fue el tercer futbolista más abucheado luego de Vinícius Jr. y de Jude Bellingham, ya que la afición de Real Madrid, los responsabiliza por el cese del técnico Xabi Alonso.
Un nuevo partido de Federico Valverde
Luego de haber vuelto a la media cancha en el partido que perdieron en la hora 3-2 contra Albacete y quedaron eliminados de la Copa del Rey el pasado miércoles, Federico Valverde volvió a jugar como lateral derecho.