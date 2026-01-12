La despedida de Federico Valverde, capitán de Real Madrid, a Xabi Alonso tras el cese como técnico

Xabi Alonso y Fede Valverde en el Mundial de Clubes

Federico Valverde fue titular y jugó un más que aceptable primer tiempo con Real Madrid en la final de la Supercopa Española que perdieron 3-2 ante su eterno rival, Barcelona, este domingo en Arabia Saudita. En el segundo tiempo, se salvó de ser expulsado y salió lesionado. Este lunes, su club cesó al técnico Xabi Alonso.

En lo que fue el regreso de Ronald Araujo a las canchas tras 47 días fuera por un tema de salud mental , Valverde se debió conformar con el segundo puesto de este torneo, luego de que en semifinales le anotara un golazo de tiro libre, al minuto, a Atlético de Madrid al que doblegaron 2-1.

Xabi Alonso no podía aguantar más como técnico de un club en el que fue ídolo como jugador, y este lunes, fue cesado, como algunos esperaban.

Federico Valverde no es un jugador más en Real Madrid. Es el capitán. En ese contexto, ya no solo juega en el mejor (o uno de los mejores clubes del mundo), sino que su responsabilidad es mayor.

Este lunes en la tarde, el volante de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, despidió a su hasta ahora técnico, Xabi Alonso, con sentidas palabras.

"Míster, te deseo lo mejor a vos y a todo el cuerpo técnico que siempre ha tenido una gran actitud", comenzó escribiendo.

Y continuó: "Éxitos en todo lo que venga".

