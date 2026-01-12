La despedida de Federico Valverde, capitán de Real Madrid, a Xabi Alonso tras el cese como técnico
El volante uruguayo escribió un sentido mensaje para quien hasta hoy era su entrenador en los merengues
12 de enero 2026 - 18:59hs
Xabi Alonso y Fede Valverde en el Mundial de Clubes
Foto: AFP
Federico Valverde fue titular y jugó un más que aceptable primer tiempo con Real Madrid en la final de la Supercopa Española que perdieron 3-2 ante su eterno rival, Barcelona, este domingo en Arabia Saudita. En el segundo tiempo, se salvó de ser expulsado y salió lesionado. Este lunes, su club cesó al técnico Xabi Alonso.