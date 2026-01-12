Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

La despedida de Federico Valverde, capitán de Real Madrid, a Xabi Alonso tras el cese como técnico

El volante uruguayo escribió un sentido mensaje para quien hasta hoy era su entrenador en los merengues

12 de enero 2026 - 18:59hs
Xabi Alonso y Fede Valverde en el Mundial de Clubes

Xabi Alonso y Fede Valverde en el Mundial de Clubes

Foto: AFP

Federico Valverde fue titular y jugó un más que aceptable primer tiempo con Real Madrid en la final de la Supercopa Española que perdieron 3-2 ante su eterno rival, Barcelona, este domingo en Arabia Saudita. En el segundo tiempo, se salvó de ser expulsado y salió lesionado. Este lunes, su club cesó al técnico Xabi Alonso.

La despedida de Valverde a Xabi Alonso

Federico Valverde no es un jugador más en Real Madrid. Es el capitán. En ese contexto, ya no solo juega en el mejor (o uno de los mejores clubes del mundo), sino que su responsabilidad es mayor.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
FÚTBOL

El nuevo extremo que busca Diego Aguirre para Peñarol y por el que ya comenzaron negociaciones

Pedro Milans con Peñarol
BRASIL

Pedro Milans, quien dejó Peñarol a fin de año, llegó a un acuerdo de palabra con uno de los más grandes clubes de Brasil

Este lunes en la tarde, el volante de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, despidió a su hasta ahora técnico, Xabi Alonso, con sentidas palabras.

"Míster, te deseo lo mejor a vos y a todo el cuerpo técnico que siempre ha tenido una gran actitud", comenzó escribiendo.

Y continuó: "Éxitos en todo lo que venga".

Aquí se puede ver su posteo:

valverde
Federico Valverde despidi&oacute; con un mensaje a Xabi Alonso, luego de que Real Madrid lo cesara en sus funciones

Federico Valverde despidió con un mensaje a Xabi Alonso, luego de que Real Madrid lo cesara en sus funciones

Temas:

Federico Valverde Xabi Alonso real madrid Barcelona Ronald Araujo

Seguí leyendo

Las más leídas

Hinchas de Peñarol
COPA DE LA LIGA AUF

Por dónde ver hoy Peñarol vs Central Español por Copa de la Liga AUF y a qué hora juegan

Incidentes entre hinchas de Nacional y Millonarios de Colombia en las inmediaciones del Gran Parque Central
FÚTBOL

Hincha colombiano fue herido de bala en cruce entre barras de Nacional y Millonarios en las inmediaciones del Gran Parque Central; mirá el video

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central
NACIONAL

"A mi querido Nacional": el mensaje de Marcelo Gallardo al volver al Gran Parque Central, su "casa", y al agradecimiento de Matías Viña por el título que ganó el tricolor; mirá los videos

Pedro Milans con Peñarol
BRASIL

Pedro Milans, quien dejó Peñarol a fin de año, llegó a un acuerdo de palabra con uno de los más grandes clubes de Brasil

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos