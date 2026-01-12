Federico Valverde y sus compañeros perdieron un nuevo clásico ante Barcelona y se quedaron sin técnico: fue despedido Xabi Alonso y el nuevo DT será Arbeloa

Real Madrid de Federico Valverde decidió prescindir de Xabi Alonso y ha elegido a Álvaro Arbeloa, técnico de Real Madrid Castilla, para tomar las riendas de primer equipo tras la destitución del entrenador, el día después de perder en la final de la Supercopa Española ante Barcelona 3-2.

El club informó que "de mutuo acuerdo" con el técnico "ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo".

"Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda de Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. Real Madrid siempre será su casa", asegura en el comunicado.

FÚTBOL Cebolla Rodríguez le ganó a Argentina en el partido de las leyendas, viajó a Córdoba y se encontró con un excompañero de Peñarol con el que fue campeón

FÚTBOL El nuevo extremo que busca Diego Aguirre para Peñarol y por el que ya comenzaron negociaciones

Real Madrid muestra su agradecimiento a Xabi Alonso y a todo su cuerpo técnico por los siete meses de trabajo en su regreso al club como técnico tras triunfar como jugador.

"Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", sentencia.

"Real Madrid comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo", anunció el club blanco en el comunicado.

Álvaro Arbeloa dirigía a Real Madrid Castilla desde junio de 2025, tomando el relevo de Raúl González, y toda su carrera como técnico se ha desarrollado en la cantera madridista donde comenzó en la temporada 2020-21 dirigiendo al Infantil A, en la que se proclamó campéon de Liga.