Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Federico Valverde y sus compañeros perdieron un nuevo clásico ante Barcelona y se quedaron sin técnico: fue despedido Xabi Alonso y el nuevo DT será Arbeloa

El entrenador estuvo al mando de los merengues, en donde es ídolo, durante siete meses

12 de enero 2026 - 15:54hs
Xabi Alonso en Real Madrid

Xabi Alonso en Real Madrid

Real Madrid de Federico Valverde decidió prescindir de Xabi Alonso y ha elegido a Álvaro Arbeloa, técnico de Real Madrid Castilla, para tomar las riendas de primer equipo tras la destitución del entrenador, el día después de perder en la final de la Supercopa Española ante Barcelona 3-2.

El club informó que "de mutuo acuerdo" con el técnico "ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo".

Un adiós esperado

"Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda de Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. Real Madrid siempre será su casa", asegura en el comunicado.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
FÚTBOL

El nuevo extremo que busca Diego Aguirre para Peñarol y por el que ya comenzaron negociaciones

Cristian Cebolla Rodríguez se encontró con Thiago Cardozo en Córdoba, Argentina
FÚTBOL

Cebolla Rodríguez le ganó a Argentina en el partido de las leyendas, viajó a Córdoba y se encontró con un excompañero de Peñarol con el que fue campeón

Real Madrid muestra su agradecimiento a Xabi Alonso y a todo su cuerpo técnico por los siete meses de trabajo en su regreso al club como técnico tras triunfar como jugador.

"Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", sentencia.

"Real Madrid comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo", anunció el club blanco en el comunicado.

Álvaro Arbeloa dirigía a Real Madrid Castilla desde junio de 2025, tomando el relevo de Raúl González, y toda su carrera como técnico se ha desarrollado en la cantera madridista donde comenzó en la temporada 2020-21 dirigiendo al Infantil A, en la que se proclamó campéon de Liga.

Temas:

Federico Valverde real madrid Barcelona Xabi Alonso Ronald Araujo

Seguí leyendo

Las más leídas

Hinchas de Peñarol
COPA DE LA LIGA AUF

Por dónde ver hoy Peñarol vs Central Español por Copa de la Liga AUF y a qué hora juegan

Incidentes entre hinchas de Nacional y Millonarios de Colombia en las inmediaciones del Gran Parque Central
FÚTBOL

Hincha colombiano fue herido de bala en cruce entre barras de Nacional y Millonarios en las inmediaciones del Gran Parque Central; mirá el video

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central
NACIONAL

"A mi querido Nacional": el mensaje de Marcelo Gallardo al volver al Gran Parque Central, su "casa", y al agradecimiento de Matías Viña por el título que ganó el tricolor; mirá los videos

Ronald Araujo levanta la Supercopa Española como capitán de Barcelona tras vencer a Real Madrid en Arabia Saudita
SUPERCOPA ESPAÑOLA

Barcelona 3-2 Real Madrid: Ronald Araujo volvió al fútbol tras 47 días y fue campeón de la Supercopa Española ante Federico Valverde que se salvó de la roja y salió lesionado; mirá los videos de todo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos