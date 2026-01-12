Cebolla Rodríguez le ganó a Argentina en el partido de las leyendas, viajó a Córdoba y se encontró con un excompañero de Peñarol con el que fue campeón

Sobre el fin de semana que pasó, Cristian "Cebolla" Rodríguez viajó a Argentina, más precisamente a Córdoba a donde fue a ver a Lucas Sugo en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en dicha provincia.
Allí se encontró con un excompañero de Peñarol como el arquero Thiago Cardozo, quien actualmente defiende el arco de Belgrano de Córdoba.
A su vez, Cardozo es nativo de Juan Lacaze, igual que el Cebolla.
El arquero, que fue campeón uruguayo con Peñarol en 2016 y 2018 junto a Cebolla Rodríguez, le organizó un asado.
Cristian subió una foto en la que se mostró junto a Thiago Cardozo y escribió: "Gran asador mi hermano".