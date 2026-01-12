Dólar
El Observador
FÚTBOL

Cebolla Rodríguez le ganó a Argentina en el partido de las leyendas, viajó a Córdoba y se encontró con un excompañero de Peñarol con el que fue campeón

Uno de los últimos ídolos de la hinchada carbonera, vivió un fin de semana muy movido

12 de enero 2026 - 13:21hs
Cristian "Cebolla" Rodríguez se encontró con Thiago Cardozo en Córdoba, Argentina

Cristian "Cebolla" Rodríguez vivió un fin de semana agitado y movido, luego de haberse retirado del fútbol hace ya un par de años, cuando se fue de Peñarol y no jugó más de forma profesional.

El Cebolla jugó escasos minutos, pero tomó parte de la fiesta que fue seguida por una multitud.

lavezzi
Cristian

Cristian "Cebolla" Rodríguez marcando a Ezequiel Lavezzi en el partido de las leyendas en el que Uruguay goleó 5-2 a Argentina

Luego disfrutó momentos junto a su familia y los jugadores argentinos a los que enfrentó.

Pedro Milans con Peñarol
BRASIL

Pedro Milans, quien dejó Peñarol a fin de año, llegó a un acuerdo de palabra con uno de los más grandes clubes de Brasil

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
FÚTBOL

El nuevo extremo que busca Diego Aguirre para Peñarol y por el que ya comenzaron negociaciones

El Cebolla en Córdoba

Sobre el fin de semana que pasó, Cristian "Cebolla" Rodríguez viajó a Argentina, más precisamente a Córdoba a donde fue a ver a Lucas Sugo en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en dicha provincia.

Allí se encontró con un excompañero de Peñarol como el arquero Thiago Cardozo, quien actualmente defiende el arco de Belgrano de Córdoba.

A su vez, Cardozo es nativo de Juan Lacaze, igual que el Cebolla.

El arquero, que fue campeón uruguayo con Peñarol en 2016 y 2018 junto a Cebolla Rodríguez, le organizó un asado.

Cristian subió una foto en la que se mostró junto a Thiago Cardozo y escribió: "Gran asador mi hermano".

Cebolla Rodríguez Cristian Rodríguez Peñarol Córdoba Uruguay Argentina Thiago Cardozo

