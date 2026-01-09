Dólar
El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Uruguay vs Argentina se enfrentan en Punta del Este en un choque de leyendas: gana la celeste 3-2 y Goycochea le atajó un penal a Darío Rodríguez

Los excracks volverán a enfrentarse en una cancha de fútbol este viernes a la hora 19 en la Playa Mansa de Punta del Este

9 de enero 2026 - 19:38hs
Presentación del partido de Leyendas de Uruguay y Argentina en Punta del Este

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Futbolistas como Diego Forlán, Diego Lugano, Diego Godín y otros cracks celestes de las dos últimas décadas, quienes defendieron a la selección uruguaya se medirán este viernes en Punta del Este con exfiguras de la selección argentina en el "Partido de Las leyendas", que por primera vez se jugará en la playa.

La Parada 9 de la Playa Mansa luce con mucha gente que se acercó a este evento que es benéfico y totalmente gratuito.

El encuentro es dirigido por el exárbitro internacional Darío Ubriaco.

En tanto a los celestes los dirigen Gregorio Pérez y Gerardo Pelusso.

Los detalles:

Uruguay 3-2 Argentina

Uruguay: Juan Castillo; Andrés Scotti, Godín, Ruben Paz y Diego Forlán

Cambios en Uruguay: 5' Cristian Rodríguez x Paz, 8' Jorge Fucile y Mauricio Victorino por Godín y Scotti, 10' Diego Lugano x Victorino, Darío Rodríguez x Forlán y Diego Pérez x Cristian Rodríguez

Argentina: Sergio Goycochea; Schiavi, Maximiliano Rodríguez, Ezequiel Lavezzi y Ariel Ortega

Cambios en Argentina:

Goles: 37 segundos, Godín (U), 1' Lavezzi (A), 3' Paz (U), 9' Maximiliano Rodríguez (A), 10' Darío Rodríguez (U)

Incidencia: A los 12' Goycochea (A) le contuvo un penal a Darío Rodríguez (U)

El partido

El encuentro estuvo rodeado de muchísima gente y muchos niños en la Playa Mansa. y comenzó con 20 minutos de retraso porque los argentinos arribaron casi a la hora 19, que debía empezar el encuentro.

A los 37 segundos, en una jugada preparada tras un córner de Diego Forlán, llegó la apertura de Uruguay a cargo de Diego Godín.

Al minuto, tras un error de Juan Castillo en el arco, llegó el empate del Pocho Lavezzi.

El 2-1 fue obra de Ruben Paz con la de palo, ya que le pegó de derecha.

A los 5' Diego Forlán anotó un golazo, pero el árbitro Darío Ubriaco no lo vio y no lo convalidó, pero en este ambiente de fiesta, casi nadie protestó.

Sobre los 9' llegó el 2-2 a cargo del ex Peñarol, Maximiliano Rodríguez, para los argentinos.

Así terminó el primero de los tres tiempos de 10 minutos.

Al inicio del mismo, Darío Rodríguez, recientemente ingresado, anotó el tercero celeste de tiro libre.

