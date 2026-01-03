Dólar
Se viene el partido de "Leyendas" de Uruguay y Argentina en Punta del Este, con figuras como Diego Forlán y Ariel Ortega: la fecha y los detalles

La AUF afirmó que el evento "será una oportunidad para volver a disfrutar de referentes históricos del fútbol uruguayo"

3 de enero 2026 - 10:54hs
El anuncio del partido de Leyendas de Uruguay y Argentina

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció que la próxima semana se jugará un partido entre las selecciones de Leyendas de Uruguay y Argentina, con la Playa Mansa de Punta del Este como escenario.

La selección uruguaya contará con figuras como Diego Forlán, Mauricio Victorino, Cristian "Cebolla" Rodríguez, Juan Castillo, Jorge Fucile, Diego "Ruso" Pérez, Diego Godín, Diego Lugano y Walter Gargano, según anunció la AUF en un comunicado publicado este viernes.

Por otra parte, el combinado argentino tendrá exjugadores de la talla de Sergio Goycochea, Juan Pablo Sorín, Maximiliano Rodríguez, Ezequiel Lavezzi y Ariel Ortega.

El evento, llamado "Leyendas 2026", se realizará los días jueves 8 y viernes 9 de enero. En la primera jornada se realizará una conferencia de prensa en el hotel Enjoy Punta del Este, a las 19:30, en la que participarán algunas de las leyendas uruguayas y argentinas, además de autoridades de la AUF y la Intendencia de Maldonado.

En el segundo día se jugará el partido, en la Playa Deportiva de la Parada 9 de la Playa Mansa. El evento en esa jornada comenzará a las 19:00, y tendrá antes del encuentro "distintas actividades", entre ellas un "meet & greet" con los futbolistas.

"Leyendas 2026 será una oportunidad para volver a disfrutar de referentes históricos del fútbol uruguayo, celebrando el deporte y reafirmando los valores de solidaridad y compromiso social que promueve la Celeste", remarcó la AUF, que adelantó que espera "realizar más partidos con sus Leyendas, por varias partes del territorio nacional".

La entrada para el partido es gratuita, y el evento se transmitirá en vivo a través de AUF TV y Directv.

