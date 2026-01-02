Los desafíos que le esperan a la selección Argentina en el 2026, año en el que defenderá el título del Mundial

La selección Argentina afronta el 2026, el año mundialista, con el desafío y la presión de defender el título obtenido en Qatar 2022 y con el término de vigente campeón impuesto, en un año en el que la preparación previa será exigente y de alto nivel con la Finalissima ante España en la fecha FIFA de marzo.

El primer partido oficial que jugará Argentina en 2026 será ni más ni menos que la Finalissima frente a España , el viernes 27 de marzo a la hora 15. La albiceleste y la roja fueron campeones en 2024 de la Copa América y la Eurocopa respectivamente, y por eso se disputarán este título en un partido único que se jugará en el Estadio Lusail de Qatar .

En esta ventana de selecciones y de fecha FIFA, el combinado argentino podría organizar otro amistoso, pero por ahora no existen tratativas y, teniendo en cuenta lo que estará en juego ante los europeos, lo más probable es que no haya otro encuentro y únicamente dispute ese partido España.

En la previa al inicio del Mundial 2026 , que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá , en la primera semana de junio la selección jugará amistosos. No están confirmados los rivales de Argentina, y tampoco es seguro que dichos encuentros se disputen en territorio argentino .

Posteriormente, el plantel de Lionel Scaloni comenzará la preparación previa en la antesala del Mundial aunque resta saber donde, aunque una de las posibles sedes sea en Miami, y el 16 de julio tendrá su debut como vigente campeón de la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni Lionel Scaloni, entrenador de la selección Argentina EFE

La albiceleste está en el Grupo J y jugará contra Argelia el martes 16 a las 22:00 en el Kansas City Stadium, luego enfrentará a Austria el lunes 22 a las 14:00 en el Dallas Stadium, y cerrará el grupo contra Jordania el sábado 27 a las 23:00 en el mismo estadio de Dallas.

En caso de avanzar como primero, Argentina jugará los 16vos de final de la Copa del Mundo en Miami contra el segundo del Grupo H que integran España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. En el caso de clasificar en el segundo lugar será contra el primero del H.

El presente de los jugadores de la selección Argentina

Teniendo en cuenta que el combinado albiceleste mantiene una gran base de futbolistas que estuvieron presentes en Qatar 2022, con la incorporación de algunos jugadores más jovenes, el presente del plantel campeón no es el mismo que el de ese entonces.

La presencia de Lionel Messi, si bien todo parece indicar que jugará el Mundial, el propio 10 declaró en reiteradas ocasiones que lo iba a definir en base a sus sensaciones y condiciones físicas, teniendo en cuenta que en los primeros días de enero comienza la pretemporada con el Inter Miami.

Los principales referentes del plantel de Scaloni cambiaron de equipo con respecto a Qatar, como el caso de Leandro Paredes en Boca Juniors, Rodrigo De Paul en Inter Miami, Enzo Fernández en el Chelsea, Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y Alexis Mac Allister en el Liverpool.

Para el Mundial 2026 muy posiblemente haya novedades en cuanto a la presencia de los jóvenes, como es el caso de Franco Mastantuono con poco rodaje en el Real Madrid o el de Nico Paz, con un altísimo nivel en el Como de Italia y que muy probablemente, según medios europeos, regrese al equipo merengue que es dueño de su pase.