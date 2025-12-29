La gran noticia para Barcelona y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, a seis meses del Mundial 2026: Ronald Araujo regresó a España y vuelve a entrenar

En pleno receso de LaLiga de España por las fiestas de Navidad y de Año Nuevo y en un momento en el que debido a ello no hay actividad en el fútbol español hasta el próximo fin de semana, Ronald Araujo dio la gran noticia ya que, según expresan los diarios deportivos catalanes Mundo Deportivo y Sport, volvió a entrenar con Barcelona luego de lo que fue su problema emocional y bajón anímico que llevó a que se alejara durante un mes del fútbol.

El pasado 9 de diciembre, Araujo viajó hacia Tel Aviv en Israel en un viaje espiritual. Allí,. como estaba estipulado, estuvo pocos días y pudo desenchufarse de todo.

La intención era que este paréntesis le permitiera volver con fuerzas renovadas a Barcelona.

Lo que dijo el presidente de Barcelona, Joan Laporta, de Araujo

Ronald Araujo se sumó a los entrenamientos, mientras no todo el plantel de Barcelona entrena, ya que, por ejemplo, Lamine Yamal se encuentra en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en donde recibió un premio.

El presidente Joan Laporta no dudó en salir en defensa del uruguayo y poner el foco en la injusticia de algunas críticas.

"Se le ha criticado mucho y no lo encuentro justo. Lo da todo en el campo, es nuestro capitán, y ahora debe superar este momento... Estamos con él, porque aquí ganamos todos y perdemos todos", dijo en el momento en que el jugador explicó sus problemas.

El último partido que jugó Ronald Araujo fue el 25 de noviembre contra Chelsea por la Champions League y, desde entonces, el proceso ha sido más mental que físico.

El técnico Hansi Flick y su cuerpo técnico saben que forzar su regreso podría ser contraproducente.

Esta también es una buena noticia para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa. El técnico estuvo pendiente de la situación y la siguió de cerca, como informó Referí.

Más allá de esta buena noticia sobre Ronald Araujo, el club Barcelona no mostró ninguna foto del regreso del uruguayo a los entrenamientos.