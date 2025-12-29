Abel Hernández reveló el número que usará en Peñarol en 2026 y afirmó que tiene "atomizado" a Nicolás Vallejo para que lo acompañe en el carbonero

Abel Hernández durante su pasaje por Peñarol en el 2023. (Archivo)

Abel Hernández , ganador del premio a figura del 2025 de la encuesta Fútbolx100 de Referí y nuevo jugador de Peñarol, reveló cuál será el número de camiseta que utilizará en el carbonero en el 2026, y aseguró que tiene "atomizado" a su excompañero de Liverpool Nicolás Vallejo para que llegue al club.

En una entrevista con La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes, Hernández dijo que utilizará la casaca número 11 en Peñarol, que perteneció durante el 2025 a Maximiliano Silvera , delantero que no renovó en el carbonero y suena para Nacional.

"Fue el primer número que usé cuando llegué de Central Español y quedó libre" , expresó el ahora exfutbolista de Liverpool, quien valoró que para él llegar a Peñarol "lo es todo" , y que espera disfrutar de su tercera etapa en el club con sus hijos.

Abel también reveló los detalles de su llegada al mirasol. Según el delantero, el primer contacto que tuvo con el club fue el 5 de diciembre , días después de que Nacional se consagrara campeón uruguayo. "Fue una charla breve con Diego Aguirre . Los dos amamos a Peñarol y nos pusimos de acuerdo muy rápido", expresó.

"La llamada del entrenador siempre es importante, me pasó cuando fui a Rosario Central que me llamó Miguel Russo, este último año en Liverpool que me llamó Joaquín Papa. Es clave para que te diga lo que él piensa y cómo te va a utilizar", agregó Hernández.

Tras acordar con Peñarol, el delantero se comunicó con el presidente de Liverpool, José Luis Palma, quien lo "entendió". "Eso habla de la gran persona que es, además de ser un enorme dirigente", valoró el futbolista, quien declaró que llegar a Liverpool le "salvó la carrera" cuando ya pensaba en el retiro.

Abel Hernández: "A Nicolás Vallejo lo tengo atomizado" para llegar a Peñarol

20250518 Nicolás Vallejo de Liverpool ante Cerro Largo por el Torneo Apertura Nicolás Vallejo en Liverpool ante Cerro Largo por el Torneo Apertura FOTO: I. Guimaraens

El nuevo delantero carbonero también se refirió a su hoy excompañero Nicolás Vallejo, el extremo argentino que en los últimos días pasó de Independiente al León de México, semanas después de no acordar su pase a Liverpool, club en el que jugó cedido durante el 2025.

Hernández definió a Vallejo como el "mejor socio" de su carrera. "Me dio nueve asistencias en el Clausura, rompió todos los récords", valoró.

A pesar de su fichaje por el León, desde Peñarol no descartan la llegada del argentino a préstamo, en medio de un resurgimiento del vínculo entre el Grupo Pachuca (del que forma parte el León) y el mirasol.

En ese sentido, Abel afirmó que está haciendo lo posible para que el argentino llegue al club: "Lo tengo atomizado a Nico Vallejo. Hace varios días no me responde pero me dijo que iba a llegar a León y recién después iba a ver que hacía. Ojalá pueda venir a Peñarol porque es flor de jugador".