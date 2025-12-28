Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Ya no hay vuelta atrás: se confirmó que Abel Hernández jugará en Peñarol en la temporada 2026

Los carboneros dirigidos por Diego Aguirre, sumaron su cuarta alta de cara al año que viene

28 de diciembre 2025 - 11:19hs
Abel Hernández subió una foto junto a su familia cercana con la camiseta de Peñarol&nbsp;

Abel Hernández subió una foto junto a su familia cercana con la camiseta de Peñarol 

Abel Hernández jugará en Peñarol en la temporada que viene, y el pase se firmará en los primeros días de enero, ya que el futbolista aún tiene contrato vigente con Liverpool hasta el 31 de diciembre próximo.

La noticia la dio a conocer su representante Pablo Bentancur este domingo en Punto Penal de canal 10 y la confirmó Referí con fuentes aurinegras.

El futbolista regresa luego de lo que fue su segundo pasaje por el club en 2023.

Abel Hernández fue elegido el Mejor Jugador de la Liga AUF Uruguaya de 2025 en la encuesta Fútbolx100 que todos los años realiza El Observador.

A su vez, en dicha encuesta, fue elegido también el mejor delantero con el 100% de los votos, e integró el equipo ideal del campeonato.

Abel Hernández es la cuarta alta de Peñarol

"Abel (Hernández) va a jugar en Peñarol, más que por él que por mí, que me costó un poco la definición. Subió una foto (con la camiseta aurinegra y toda su familia) el otro día porque le ganó la ansiedad, ya que en enero recién vamos a poder firmar contrato, ya que aún tiene vínculo con Liverpool hasta fin de año", expresó Pablo Bentancur este domingo.

Y añadió: "Tenía ofertas de un equipo de Brasil, Olimpia de Paraguay y de los grandes de Perú, pero Abel tiene en todos lados tatuado a Peñarol y tiene un amor muy grande por el club, por lo que decidió que volverá".

Como se anunció en los últimos días, Peñarol ya confirmó tres altas: el argentino Franco Escobar y el regreso del delantero Facundo Batista, a quienes se sumó el pasado domingo el arquero Washington Aguerre.

En sus dos pasajes por Peñarol, el primero de ellos, en 2008, Abel Hernández disputó 30 partidos y convirtió 15 goles.

Temas:

Abel Hernández Diego Aguirre Liverpool Peñarol Fútbolx100

