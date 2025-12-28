Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Fútbol

Las sentidas palabras de Ignacio Sosa en su despedida de Peñarol tras fichar con Red Bull Bragantino de Brasil

El volante ya posó con la camiseta de su nuevo club y escribió un adiós a los aurinegros desde el corazón

28 de diciembre 2025 - 10:18hs
Ignacio Sosa en su pasaje por Peñarol

Ignacio Sosa en su pasaje por Peñarol

El volante Ignacio Sosa llegó a un acuerdo para irse de Peñarol y fichar con Red Bull Bragantino de Brasil, club en el que tendrá a algunos compañeros uruguayos y se despidió en sus redes sociales por lo que fue su pasaje por la institución carbonera.

El club informó que Ignacio Sosa disputó 76 partidos oficiales y convirtió dos goles desde su llegada en 2023, luego de ser campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya.

En dos años, el volante central ganó la Liga AUF Uruguaya de 2024, la Copa AUF Uruguay de 2025, así como el Torneo Apertura de 2024, el Intermedio de 2025, y los Clausura de 2024 y 2025.

Sosa tendrá contrato con el club brasileño hasta el 2030. Según anunció el presidente aurinegro Ignacio Ruglio en el programa Padre y Decano TV en octubre, el carbonero recibirá US$ 3,5 millones por el pase del volante al fútbol de Brasil.

La sentida despedida de Ignacio Sosa

Ignacio Sosa ya posó con la camiseta de Red Bull Bragantino de Brasil, su nuevo club.

En las últimas horas, el futbolista se despidió de los aurinegros en sus redes sociales.

"Cumplí mi sueño vistiendo esta camiseta. Defendí estos colores con el corazón y me voy agradecido para siempre. GRACIAS a la hinchada por estar siempre y a los funcionarios del club que me ayudaron desde el primer día", comenzó escribiendo el futbolista en su cuenta de Instagram.

Y añadió: "Me voy tranquilo sabiendo que en el acierto o en el error, siempre dejé todo por esta camiseta. Peñarol queda en mí y sé que en algún momento volveré para seguir luchando por lo que todos queremos".

Aquí se puede ver su posteo:

