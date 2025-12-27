Dólar
El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

Tras la llegada de la nueva Copa de la Liga AUF el calendario del fútbol uruguayo en 2026 tendrá seis títulos, y deja la puerta abierta para un séptimo

"Queremos jugar más, con mejor clima y con formatos que sean más atractivos", detalló la AUF al anunciar la nueva Copa de la Liga, que se jugará en enero

27 de diciembre 2025 - 10:43hs
Anuncio de la Copa de la Liga AUF publicado por la asociación

Foto: AUF

Con el cambio en los derechos de televisión del fútbol uruguayo, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, adelantó que la pelota iba a tener que rodar de enero a diciembre. La nueva Copa de la Liga AUF viene a cubrir la falta de fútbol del primer mes del año, y lleva a que el calendario del 2026 tenga seis títulos.

"La Asociación Uruguaya de Fútbol se enorgullece en anunciar la creación de la nueva Copa de la Liga AUF, un hito histórico para nuestro fútbol nacional. El máximo organismo organizará directamente este torneo que marca el inicio de una nueva etapa en la continua mejora de la profesionalización de nuestro fútbol y de una apuesta a cambiar progresivamente nuestras competencias. Queremos jugar más, con mejor clima y con formatos que sean más atractivos", detalló la AUF este viernes.

El campeonato comenzará a jugarse entre el 10 u 11 de enero, y la idea es que finalice el domingo 25. "La idea es jugarlo en 15 días", dijo a Referí el presidente de la Mesa Ejecutiva de la Primera División, Álvaro Rivero

No obstante, aclaró en casi de que la final la jueguen los grandes, Nacional vs Peñarol, la harán coincidir con la final de la Supercopa Uruguaya 2026 que se disputará en el Estadio Centenario el 1° de febrero.

Leonardo Fernández de Peñarol ante Diego Romero de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
FÚTBOL

Copa de la Liga AUF: mirá todos los detalles y qué sucede si Nacional y Peñarol juegan un clásico en la final

la intrincada negociacion en la auf por el reparto del dinero que genera el nuevo y millonario contrato de derechos de tv del futbol uruguayo y las posibles salidas
DERECHOS DE TV

La intrincada negociación en la AUF por el reparto del dinero que genera el nuevo y millonario contrato de derechos de TV del fútbol uruguayo y las posibles salidas

Tras la disputa de estos dos torneos, comenzará la temporada regular de la Liga AUF Uruguaya, que continuará en su formato de tres torneos. El Torneo Apertura, tercer título de la lista anual, comenzará una semana después de la disputa de la Supercopa, y se espera que el Intermedio empiece a principios de junio.

Ese torneo tendrá un parate a la mitad de su disputa por el Mundial 2026, que finalizará el 20 de julio, fecha en la que comenzará la Copa AUF Uruguay, quinta competencia del año. La última de la lista es el Torneo Clausura, que se espera finalice a fines de noviembre, ya que el campeonato deberá definirse a principios de diciembre.

Existe la posibilidad de un séptimo título. En Argentina, y sin una planificación previa, la AFA otorgó una copa a Rosario Central por ser el ganador de la tabla anual al final del Torneo Clausura, algo que también podría repetirse en Uruguay.

