Torneo de verano de la AUF; mirá todos los detalles y qué sucede si Nacional y Peñarol juegan un clásico en la final

Emanuel Gularte de Peñarol ante Gonzalo Carneiro de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

El torneo amistoso obligatorio de verano que organiza la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) ya va tomando su color a medida que pasan los días y se conocieron este viernes algunos detalles que informó a Referí el presidente de la Mesa Ejecutiva de la Primera división, Álvaro Rivero.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Este certamen se disputará prácticamente al mismo tiempo que la Serie Río de la Plata, la cual, la jugarán clubes uruguayos, argentinos, paraguayos, chilenos y uno peruano, como informó Referí.

Según informó Rivero, por ahora no se le ha puesto un nombre oficial al mismo.

Una de las principales novedades es que este certamen de verano de la AUF será amistoso, pero a la vez, obligatorio.

ARABIA SAUDITA El increíble gol que erró este viernes Darwin Núñez a poco de entrar desde el banco de suplentes, en la victoria de Al-Hilal; mirá el video

PEÑAROL El extremo argentino que quiere Diego Aguirre para Peñarol y que Chiqui Tapia, presidente de AFA, lo pretende en su club

Rivero dijo a Referí que al ser amistoso, "los clubes no están obligados a pagar los adeudos que tengan de la temporada 2025", algo que sí ocurrirá cuando comience el Torneo Apertura.

El formato de la primera fecha es el siguiente:

Nacional (1) vs Deportivo Maldonado (16)

Peñarol (2) vs Central Español (15)

Liverpool (3) vs Albion (14)

Juventud de Las Piedras (4) vs Wanderers (13)

Defensor Sporting (5) vs Progreso (12)

Boston River (6) vs Danubio (11)

Racing (7) vs Cerro (10)

Montevideo City Torque (8) vs Cerro Largo (9)

Los equipos que pierdan un partido, quedarán automáticamente eliminados, y los que ya tengan contrato con la Serie Río de la Plata, podrán comenzar a jugarla.

El campeonato comenzará a jugarse entre el 10 u 11 de enero, y la idea es que finalice el domingo 25. "La idea es jugarlo en 15 días", dijo Rivero.

No obstante, según confirmó Rivero a Referí, en casi de que la final la jueguen los grandes, Nacional vs Peñarol, la harán coincidir con la final de la Supercopa Uruguaya 2026 que se disputará en el Estadio Centenario el 1° de febrero.

En ese caso, el ganador obtendrá dos títulos.

Entre las reglas diferentes que se aplicarán a este torneo amistoso de verano de la AUF, se podrán hacer 11 cambios por equipo, teniendo en cuenta que se disputa a pocos días de que los clubes inicien su pretemporada.

En caso de haber empate en los partidos, se definirán automáticamente por remates desde el punto penal.

Las canchas en las que se disputará el certamen serán el Parque Viera, el Parque Franzini, el Parque Prandi de Colonia, el Estadio Charrúa, el Estadio Silvestre Landoni de Durazno y el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

En este escenario, informó Rivero, se jugarán los primeros dos partidos de los grandes, Nacional y Peñarol, en caso de que los dos superen la primera fase.

Como se jugará de noche, los horarios estipulados para los partido serán a la hora 19 y a las 21.30, y no habrá doble jornada, es decir que en cada escenario se jugará un encuentro por fecha.

El premio para el campeón, además de un trofeo, será de US$ 100.000 en infraestructura.

Desde el punto de vista de la televisación, Rivero informó a Referí que la AUF abrió los partidos para todas las plataformas que los pretendan emitir, sin ninguna traba.