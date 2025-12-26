Los clubes uruguayos y extranjeros que ya están confirmados para jugar la Serie Río de la Plata 2026, y la fecha del torneo

Leandro Umpiérrez de Peñarol ante Christian Oliva de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

La Serie Río de la Plata tendrá una nueva edición en 2026 con varios partidos amistosos de pretemporada en la que participarán, como es costumbre, clubes de Uruguay y de distintos países de Sudamérica.

El torneo se desarrollará desde el 10 al 23 de enero próximo.

Hasta el momento son seis equipos uruguayos los que tomarán parte del mismo, aunque se espera poder sumar a uno más, mientras que desde el exterior llegarán 13 clubes.

La Serie Río de la Plata 2026 comenzará el próximo 10 de enero.

Cabe resaltar que todos los equipos uruguayos comenzarán los entrenamientos para la pretemporada en los primeros días de enero, lo que puede complicar el hecho de jugar de entrada, ya que los distintos planteles tendrán muy pocas prácticas encima.

Según informó una fuente a Referí, hasta ahora hay seis clubes que confirmaron su presencia.

Uno de ellos es Peñarol, mientras que con Nacional aún se habla para que tome parte del mismo, pero no está confirmado aún.

Los restantes uruguayos que jugarán la Serie Río de la Plata serán Defensor Sporting, Wanderers, Juventud de Las Piedras, Racing y Progreso.

Por su parte, la misma fuente informó que las instituciones del exterior que la disputarán serán las siguientes: Alianza Lima de Perú, Olimpia y Cerro Porteño de Paraguay, River Plate, Independiente, San Lorenzo de Almagro, Huracán, Unión y Colón de Santa Fe, y Atlético Tucumán de Argentina,

Por su parte, desde Chile llegarán Colo Colo, Universidad de Concepción y Deportes Concepción.