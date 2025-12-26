La decisión de la Federación de Arabia Saudita que puede perjudicar el futuro de Darwin Núñez en Al-Hilal

La Federación Saudita de Fútbol (FSF) aprobó una revisión en el reglamento sobre jugadores menores de 21 años. A partir de ahora, los cambios en el plantel principal no afectarán a los futbolistas inscriptos en esas plazas y por ejemplo, en el caso de Al-Hilal, el club de Darwin Núñez , lo hará elegir entre tres futbolistas importantes, para un cupo de dos en el plantel principal, lo que puede complicar el futuro del uruguayo en la institución.

La interpretación anterior había generado controversias y provocó que jugadores como Marcos Leonardo perdieran el estatus de inscripción en la plaza sub 21 tras superar el límite de edad debido a modificaciones en el plantel de extranjeros. Con la nueva decisión, este escenario cambia.

Los jugadores no saudíes menores de 21 años, registrados en los clubes de la Saudi Pro League, podrán permanecer inscriptos en esas plazas sin la exigencia de que todos los extranjeros se mantengan en la temporada siguiente. Incluso si superan el límite de edad, el futbolista seguirá siendo elegible, siempre que el registro permanezca válido.

En la práctica, un jugador inscripto en la plaza sub 21 podrá continuar en ella independientemente de la edad que alcance mientras esté registrado en esa categoría.

La medida entrará en vigor a partir de la temporada 2026–2027, dando tiempo a los clubes para planificarse.

Al Hilal, el equipo de Darwin Núñez, trabajó para que la revisión del reglamento de los jugadores sub 21 tuviera efecto inmediato. La intención era clara: reinscribir a Marcos Leonardo en esa plaza aún en la temporada actual y aliviar la presión sobre el límite de extranjeros del plantel.

La FSF, sin embargo, decidió que la nueva regla solo entrará en vigor a partir de la temporada 2026 a 2027. Con ello, el club deberá seguir el reglamento vigente y tomar una decisión importante ya en este año.

20251122 Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal junto al senegalés Kalidou Koulibaly Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal junto al senegalés Kalidou Koulibaly

En la práctica, Al Hilal tendrá que elegir solo dos nombres para la inscripción en la Saudi Pro League (SPL) entre Marcos Leonardo, Darwin Núñez y Joao Cancelo (o aún otro extranjero que, en este momento, no está en debate).

La ventana de enero promete, una vez más, ser un desafío para el cuerpo técnico.

El club ya lidió anteriormente con la insatisfacción de jugadores fuera de la liga, como Neymar, Renan Lodi y el propio Marcos Leonardo, quien llegó a negociar con Sao Paulo en mitad del año.

Al Hilal quería ese cambio, pero para la temporada actual.

Ahora van a tener que decidir quiénes serán los dos inscriptos entre Marcos Leonardo, Darwin Núñez y Joao Cancelo.