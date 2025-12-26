Dólar
La alegría de Lorena Perrone, la esposa del Chino Recoba, porque el último ídolo de Peñarol, Antonio Pacheco, finalmente abrió su cuenta de Instagram

El exfutbolista se sumó a las redes sociales en la última semana y tras varios pedidos de su amiga

26 de diciembre 2025 - 13:30hs
Álvaro Recoba junto a su esposa, Lorena Perrone y Antonio Pacheco junto a su pareja Valentina, cuando disfrutaron de unas vacaciones juntos

Lorena Perrone, la esposa del Chino Recoba, estuvo durante más de un mes en España acompañando a su hijo, Jeremía Recoba, quien fuera operado hace dos meses de la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha en un partido de su nuevo club, Las Palmas de la Segunda división española, y en las últimas horas se alegró porque su amigo, Antonio Pacheco, ídolo de Peñarol, abrió finalmente luego de un buen tiempo, su cuenta de Instagram.

Para estos días de las fiestas de fin de año, Lorena Perrone retornó a Uruguay.

 Diego Aguirre
PEÑAROL

El extremo argentino que quiere Diego Aguirre para Peñarol y que Chiqui Tapia, presidente de AFA, lo pretende en su club

Lucas Torreira y la Navidad con 18 Kilates
LAS VACACIONES DE LOS FUTBOLISTAS

La impresionante fiesta de Navidad de Lucas Torreira con la banda argentina 18 Kilates en Las Cañas; mirá las fotos

La alegría de Lorena porque Tony Pacheco tiene Instagram

Lorena Perrone compartió en las últimas horas su alegría porque Antonio Pacheco, gran amigo del Chino Recoba, y que tiene lazos con su familia, abrió finalmente y luego de muchos pedidos de parte de ella, su cuenta de Instagram.

Pacheco y Recoba se conocen con mayor profundidad cuando estuvieron juntos en Internazionale de Milán y generaron una gran amistad.

pacheco
Antonio Pacheco ya tiene cuenta de Instagram y Lorena Perrone, la esposa del Chino Recoba, se alegró por su amigo y compadre

Tanto es así que no solo vacacionan a veces en familia, sino que tienen lazos entre sus hijos.

Lorena Perrone escribió: "Al fin mi compadre tiene Instagram".

Y compartió la dirección del gran ídolo de Peñarol de los últimos tiempos: "@tony.pacheco08".

Antonio Pacheco Lorena Perrone Chino Recoba Tony Pacheco Peñarol Nacional Jeremía Recoba

