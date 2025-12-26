La alegría de Lorena Perrone, la esposa del Chino Recoba, porque el último ídolo de Peñarol, Antonio Pacheco, finalmente abrió su cuenta de Instagram

Álvaro Recoba junto a su esposa, Lorena Perrone y Antonio Pacheco junto a su pareja Valentina, cuando disfrutaron de unas vacaciones juntos

Lorena Perrone, la esposa del Chino Recoba, estuvo durante más de un mes en España acompañando a su hijo, Jeremía Recoba, quien fuera operado hace dos meses de la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha en un partido de su nuevo club, Las Palmas de la Segunda división española, y en las últimas horas se alegró porque su amigo, Antonio Pacheco , ídolo de Peñarol, abrió finalmente luego de un buen tiempo, su cuenta de Instagram.

El delantero uruguayo se operó el pasado 28 de octubre y comenzó con su recuperación que le llevará al menos, seis meses más para volver a las canchas.

Para estos días de las fiestas de fin de año, Lorena Perrone retornó a Uruguay.

Incluso, como informó el pasado lunes Referí, entre ella y Jeremía Recoba compartieron una anécdota en pleno viaje al aeropuerto que causó la carcajada del futbolista.

La alegría de Lorena porque Tony Pacheco tiene Instagram

Lorena Perrone compartió en las últimas horas su alegría porque Antonio Pacheco, gran amigo del Chino Recoba, y que tiene lazos con su familia, abrió finalmente y luego de muchos pedidos de parte de ella, su cuenta de Instagram.

Pacheco y Recoba se conocen con mayor profundidad cuando estuvieron juntos en Internazionale de Milán y generaron una gran amistad.

pacheco Antonio Pacheco ya tiene cuenta de Instagram y Lorena Perrone, la esposa del Chino Recoba, se alegró por su amigo y compadre

Tanto es así que no solo vacacionan a veces en familia, sino que tienen lazos entre sus hijos.

Lorena Perrone escribió: "Al fin mi compadre tiene Instagram".

Y compartió la dirección del gran ídolo de Peñarol de los últimos tiempos: "@tony.pacheco08".