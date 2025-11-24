El saludo de Jeremía Recoba a un jugador de Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi por su título y el ascenso a la Divisional C
El exfutbolista de Nacional, quien se recupera de su operación de ligamentos cruzados de su rodilla derecha, reconoció a su amigo
24 de noviembre 2025 - 19:20hs
Santiago Medina festeja el título de Deportivo LSM y el ascenso a la Divisional C
Jeremía Recoba continúa realizando la rehabilitación tras su operación de ligamentos cruzados de su rodilla derecha por la que tendrá aún al menos seis meses más para volver a las canchas con Las Palmas de España y este lunes felicitó a un futbolista de Deportivo LSM de Luis Suárez y de Lionel Messi, por el título logrado en la Divisional D y el ascenso a la C.
Rodrigo Pastorini, una de las grandes figuras del equipo en todo el torneo, de penal, con un remate cruzado, estableció la remontada y el 2-1 ante Liffa cuando iban 75 minutos. En menos de 2', Deportivo LSM revirtió la historia y ascendió.
Jeremía Recoba vive días felices en España, ya que Las Palmas, su club, marcha primero en la Segunda división de ese país.
El exfutbolista de Nacional saludó a Santiago Medina, volante central de 22 años.
El jugador de Deportivo LSM escribió en su cuenta de Instagram: "El poder de los nuevos comienzos. Después de mucho tiempo de lucha, de caídas, de espera, de incertidumbre y de mucho trabajo se vieron los resultados. Muy feliz y agradecido con todos los que me acompañaron en el día a día y que siempre estuvieron cuando las cosas no salían".
Y continuó: "Muy agradecido a este grupo que hizo realidad lo que anhelamos desde que pisamos el complejo por primera vez. Este día va a quedar en mi memoria para siempre. Simplemente: GRACIAS".
Jeremía Recoba se alegró por su amigo y subió su foto: