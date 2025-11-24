Dólar
El Observador / Fútbol / FÚTBOL

El saludo de Jeremía Recoba a un jugador de Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi por su título y el ascenso a la Divisional C

El exfutbolista de Nacional, quien se recupera de su operación de ligamentos cruzados de su rodilla derecha, reconoció a su amigo

24 de noviembre 2025 - 19:20hs
Santiago Medina festeja el título de Deportivo LSM y el ascenso a la Divisional C

Santiago Medina festeja el título de Deportivo LSM y el ascenso a la Divisional C

Jeremía Recoba continúa realizando la rehabilitación tras su operación de ligamentos cruzados de su rodilla derecha por la que tendrá aún al menos seis meses más para volver a las canchas con Las Palmas de España y este lunes felicitó a un futbolista de Deportivo LSM de Luis Suárez y de Lionel Messi, por el título logrado en la Divisional D y el ascenso a la C.

Rodrigo Pastorini, una de las grandes figuras del equipo en todo el torneo, de penal, con un remate cruzado, estableció la remontada y el 2-1 ante Liffa cuando iban 75 minutos. En menos de 2', Deportivo LSM revirtió la historia y ascendió.

El saludo de Jeremía Recoba

Jeremía Recoba vive días felices en España, ya que Las Palmas, su club, marcha primero en la Segunda división de ese país.

El exfutbolista de Nacional saludó a Santiago Medina, volante central de 22 años.

El jugador de Deportivo LSM escribió en su cuenta de Instagram: "El poder de los nuevos comienzos. Después de mucho tiempo de lucha, de caídas, de espera, de incertidumbre y de mucho trabajo se vieron los resultados. Muy feliz y agradecido con todos los que me acompañaron en el día a día y que siempre estuvieron cuando las cosas no salían".

Y continuó: "Muy agradecido a este grupo que hizo realidad lo que anhelamos desde que pisamos el complejo por primera vez. Este día va a quedar en mi memoria para siempre. Simplemente: GRACIAS".

Jeremía Recoba se alegró por su amigo y subió su foto:

jeremia
El reconocimiento de Jerem&iacute;a Recoba a Santiago Medina por el t&iacute;tulo con Deportivo LSM

El reconocimiento de Jeremía Recoba a Santiago Medina por el título con Deportivo LSM

Jeremía Recoba Luis Suárez Lionel Messi Deportivo LSM Divisional D

