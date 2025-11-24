Dólar
/ Agro / Uruguay

De Uruguay a Turquía para terminar en Libia: el embarque de casi 3.000 vacunos fue descargado en el puerto de Benghazi

Terminó el periplo de una exportación de ganado en pie que salió de Montevideo hace dos meses

24 de noviembre 2025 - 19:59hs
Spiridon II, el buque que transportó el ganado en pie a Turquía y terminó en Libia

Spiridon II, el buque que transportó el ganado en pie a Turquía y terminó en Libia  

Foto: Perfil / animalsaveturkey.org

El buque Spiridon II partió de Montevideo el 19 de setiembre con una carga de ganado en pie hacia Turquía. Cuando llegó al puerto turco de Bandirma no pudo descargar. Allí empezó un periplo que involucró a 2.901 vacas que tras dos meses arriba de un barco terminaron en Libia.

Cuando el Spiridon II llegó a Turquía, las autoridades de ese país detectaron algunas irregularidades en la carga.

"Las inspecciones revelaron que algunos animales no llevaban ni aretes ni chips de identificación electrónica, y que 469 no coincidían con las listas suministradas", agregó el gobierno turco en un comunicado.

"Debido a estas irregularidades, se denegó la entrada del cargamento al territorio nacional y se añadió la mención 'rechazado' a los 15 certificados defectuosos", indicó.

La decisión fue comunicada a la dirección de aduanas el 23 de octubre. Sin embargo, el gobierno uruguayo afirmó que los animales cumplieron con la cuarentena estipulada y pasaron por los controles sanitarios correctos.

El buque, entonces, quedó anclado frente a la costa turca mientras empezaban a circular diferentes versiones sobre el estado del ganado.

0017238326.webp
Vacas: exportaci&oacute;n de ganado en pie desde el puerto de Montevideo (foto de archivo).

Vacas: exportación de ganado en pie desde el puerto de Montevideo (foto de archivo).

La semana pasada, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, se refirió al tema. “Esto es un negocio entre privados, el gobierno no interviene en el negocio. Si hay mejicaneadas entre importadores y exportadores no es responsabilidad nuestra. Hemos tomado cartas en el asunto por el bienestar animal. Turquía nos manifestó que con Uruguay no hay ningún problema”, dijo, luego de presentar en una comisión legislativa.

La información que surgió luego fue que el barco estaba retornando hacia Uruguay con todos los animales.

Sin embargo, este lunes, el propietario de la exportadora de ganado Ganosan, Fernando Fernández, confirmó cómo terminó el embarque de ganado. “Los animales fueron descargados en su totalidad en el puerto de Benghazi, en Libia”, dijo el empresario a Tiempo de Cambio de Radio Rural, consignado por Blasina y Asociados.

“El jueves pasado nos llamó el importador diciendo que ya había vendido el barco a Marruecos y que necesitaba un certificado sanitario de Uruguay”, mencionó.

“El viernes nos despachamos con que el barco estaba parado frente a Libia y no teníamos información del importador ni del capitán del barco”, relató.

“Hoy nos enteramos que los animales fueron descargados en Benghazi. Libia no tiene protocolo de importación de ganado en pie de Uruguay. Se ve que el importador arregló con las autoridades (de ese país) para descargar”, indicó Fernández.

Uruguay Turquía vacunos Libia

