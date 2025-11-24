Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 24 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció para este lunes 24 de noviembre una jornada con temperaturas templadas, cielo mayormente claro a algo nuboso y presencia de vientos del noreste y este en gran parte del territorio nacional , con rachas que en algunas zonas alcanzarán los 50 km/h.

En Montevideo y el Área Metropolitana se esperan mínimas de 12 °C y máximas de 25 °C .

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso , con viento del NE y N entre 10 y 30 km/h , y rachas de hasta 40 km/h .

PRONÓSTICO Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 22 de noviembre

PRONÓSTICO Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 23 de noviembre

En la tarde y noche, el pronóstico indica condiciones claras y algo nubosas, con períodos de nuboso , mientras que el viento rotará al NE y E , manteniendo intensidades de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40-50 km/h .

Este: nieblas y bancos de niebla

En la región Este se prevé una jornada con mínima de 6 °C y máxima de 26 °C.

En la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro, y se registrarán neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del NE y N entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y noche se espera cielo algo nuboso y nuboso, con persistencia de neblinas, y viento del NE y E entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Oeste: condiciones estables y viento en zonas costeras

En el Oeste del país, Inumet pronosticó una mínima de 10 °C y máxima de 26 °C.

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con viento del NE entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

En la tarde y noche se mantendrán las condiciones de cielo claro y algo nuboso, con viento del sector E entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Norte: buena visibilidad con neblinas hacia la noche

En el Norte, la jornada tendrá una mínima de 11 °C y máxima de 27 °C.

Por la mañana se espera cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y viento del sector E entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y noche continuarán las condiciones de cielo claro a algo nuboso, con períodos de nuboso, acompañado de neblinas, y viento del sector E entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.