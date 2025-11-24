Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 24 de noviembre

En Montevideo y el Área Metropolitana se esperan mínimas de 12 °C y máximas de 25 °C

24 de noviembre 2025 - 7:23hs
Montevideo, Uruguay, 13.11.2025.&nbsp;Sociedad.Atardecer, puesta de sol. Aire libre, clima, estado del tiempo. Sol, aire, mar.&nbsp;

Montevideo, Uruguay, 13.11.2025. Sociedad.Atardecer, puesta de sol. Aire libre, clima, estado del tiempo. Sol, aire, mar. 

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció para este lunes 24 de noviembre una jornada con temperaturas templadas, cielo mayormente claro a algo nuboso y presencia de vientos del noreste y este en gran parte del territorio nacional, con rachas que en algunas zonas alcanzarán los 50 km/h.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el Área Metropolitana se esperan mínimas de 12 °C y máximas de 25 °C.

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con viento del NE y N entre 10 y 30 km/h, y rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche, el pronóstico indica condiciones claras y algo nubosas, con períodos de nuboso, mientras que el viento rotará al NE y E, manteniendo intensidades de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40-50 km/h.

Este: nieblas y bancos de niebla

En la región Este se prevé una jornada con mínima de 6 °C y máxima de 26 °C.

En la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro, y se registrarán neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del NE y N entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y noche se espera cielo algo nuboso y nuboso, con persistencia de neblinas, y viento del NE y E entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Oeste: condiciones estables y viento en zonas costeras

En el Oeste del país, Inumet pronosticó una mínima de 10 °C y máxima de 26 °C.

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con viento del NE entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

En la tarde y noche se mantendrán las condiciones de cielo claro y algo nuboso, con viento del sector E entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Norte: buena visibilidad con neblinas hacia la noche

En el Norte, la jornada tendrá una mínima de 11 °C y máxima de 27 °C.

Por la mañana se espera cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y viento del sector E entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y noche continuarán las condiciones de cielo claro a algo nuboso, con períodos de nuboso, acompañado de neblinas, y viento del sector E entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

