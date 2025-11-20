Dólar
/ Nacional / TORMENTAS

Inumet emitió una alerta amarilla, que incluye Montevideo, por lluvias puntualmente abundantes

Según el organismo, habrá precipitaciones abundantes acompañadas de tormentas, algunas puntualmente fuertes, que comenzarán a afectar el sur del país.

20 de noviembre 2025 - 18:51hs
Tormenta, rayos, lluvia, tormenta eléctrica
Mariana SUAREZ / AFP

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por lluvias puntualmente abundantes en el sur del país, incluyendo a Montevideo.

La alerta se actualizará a las 21:40 o ante cambios significativos.

En las zonas de tormentas podrá registrarse caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

Principales localidades afectadas

Canelones: Todo el departamento.

Colonia: Todo el departamento.

Flores: Cerro Colorado y La Casilla.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Casupa, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo y San Gabriel.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: Todo el departamento.

Río Negro: Fray Bentos y Los Arrayanes.

Rocha: Arachania, La Paloma, La Pedrera, Puerto de los Botes y Rocha.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.

