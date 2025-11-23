Dólar
Compra 38,50 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes dispersas
Lunes:
Mín  14°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 23 de noviembre

Las temperaturas en Montevideo y Área Metropolitana oscilarán entre 10 °C y 23 °C, según el organismo oficial

23 de noviembre 2025 - 9:57hs
El cielo estará algo nuboso, con periodos de claro
El cielo estará algo nuboso, con periodos de claro Piqsels

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el domingo 23 de noviembre será un día claro y algo nuboso en todo el Uruguay, con precipitaciones aisladas en determinadas partes y con vientos de hasta 40 kilómetros por hora en algunas zonas.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana estará clara. Para la tarde noche, estará clara y algo nuboso. Los vientos alcanzarán hasta 30 kilómetros por hora durante toda la jornada, con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas en esta zona irán desde los 10 °C a los 23 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa con precipitaciones escasas y aisladas. Además habrá neblinas.

Más noticias
nube de polvo de la patagonia en uruguay: inumet actualizo informe y detallo hasta cuando estara en el pais
FENÓMENO

Nube de polvo de la Patagonia en Uruguay: Inumet actualizó informe y detalló hasta cuándo estará en el país

Colza: momento de cosecha en chacras uruguayas.
INFORME DE MERCADOS

La colza no escapó a la tónica bajista de precios en un mercado sensible a los volantazos geopolíticos

Para la tarde noche se espera un cielo nuboso, con neblinas. Los vientos alcanzarán hasta 30 kilómetros por hora durante toda la jornada, con rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas en esta zona irán desde los 4 °C a los 23 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la jornada se presentará clara y algo nubosa, con vientos que alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 km/h en la tarde y noche. Aquí las temperaturas rondarán entre los 9 °C y los 25 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso. Además habrá neblinas. Los vientos alcanzarán los 30 kilómetros por hora.

Más tarde, estará claro y algo nuboso. Las rachas de viento alcanzarán los 50 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 5 °C y los 24 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un cielo nuboso y cubierto. Para la zona noreste se pronostican precipitaciones aisladas. Los vientos alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora.

En la tarde noche, estará nuboso y cubierto, mientras que las rachas ascenderán hasta los 40 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 10 °C y los 25 °C.

Temas:

Uruguay Montevideo Inumet

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
PEÑAROL

Un dolor de cabeza de último momento para Diego Aguirre en Peñarol: un titular sufrió una molestia y está en duda para enfrentar a Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Luis Suárez y Lionel Messi anuncian el Deportivo LSM
FÚTBOL

Las reacciones de Luis Suárez y de Lionel Messi ante el título y el ascenso a la Divisional C logrado por su club, Deportivo LSM

Nicolás De la Cruz en un entrenamiento con Flamengo en el Mundial de Clubes
BRASIL

La difícil situación que vive Nicolás De la Cruz con Flamengo y que lo puede complicar con la selección uruguaya de cara al Mundial 2026

Alberto Kesman
REDES

Alberto Kesman contó que fue víctima de un asalto y que le robaron un recuerdo familiar: "Está fea la calle"

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos