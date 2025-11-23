Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 23 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el domingo 23 de noviembre será un día claro y algo nuboso en todo el Uruguay , con precipitaciones aisladas en determinadas partes y con vientos de hasta 40 kilómetros por hora en algunas zonas.

En la capital del país, la mañana estará clara . Para la tarde noche , estará clara y algo nuboso. Los vientos alcanzarán hasta 30 kilómetros por hora durante toda la jornada, con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas en esta zona irán desde los 10 °C a los 23 °C .

En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa con precipitaciones escasas y aisladas . Además habrá neblinas.

Para la tarde noche se espera un cielo nuboso , con neblinas. Los vientos alcanzarán hasta 30 kilómetros por hora durante toda la jornada, con rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas en esta zona irán desde los 4 °C a los 23 °C .

Suroeste

En esta parte del país, la jornada se presentará clara y algo nubosa, con vientos que alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 km/h en la tarde y noche. Aquí las temperaturas rondarán entre los 9 °C y los 25 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso. Además habrá neblinas. Los vientos alcanzarán los 30 kilómetros por hora.

Más tarde, estará claro y algo nuboso. Las rachas de viento alcanzarán los 50 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 5 °C y los 24 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un cielo nuboso y cubierto. Para la zona noreste se pronostican precipitaciones aisladas. Los vientos alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora.

En la tarde noche, estará nuboso y cubierto, mientras que las rachas ascenderán hasta los 40 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 10 °C y los 25 °C.