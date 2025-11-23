Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 23 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el domingo 23 de noviembre será un día claro y algo nuboso en todo el Uruguay, con precipitaciones aisladas en determinadas partes y con vientos de hasta 40 kilómetros por hora en algunas zonas.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital del país, la mañana estará clara. Para la tarde noche, estará clara y algo nuboso. Los vientos alcanzarán hasta 30 kilómetros por hora durante toda la jornada, con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas en esta zona irán desde los 10 °C a los 23 °C.
Este
En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa con precipitaciones escasas y aisladas. Además habrá neblinas.
Para la tarde noche se espera un cielo nuboso, con neblinas. Los vientos alcanzarán hasta 30 kilómetros por hora durante toda la jornada, con rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas en esta zona irán desde los 4 °C a los 23 °C.
Suroeste
En esta parte del país, la jornada se presentará clara y algo nubosa, con vientos que alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 km/h en la tarde y noche. Aquí las temperaturas rondarán entre los 9 °C y los 25 °C.
Centro sur
Durante la mañana, el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso. Además habrá neblinas. Los vientos alcanzarán los 30 kilómetros por hora.
Más tarde, estará claro y algo nuboso. Las rachas de viento alcanzarán los 50 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 5 °C y los 24 °C.
Norte
Para la mañana, se espera un cielo nuboso y cubierto. Para la zona noreste se pronostican precipitaciones aisladas. Los vientos alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora.
En la tarde noche, estará nuboso y cubierto, mientras que las rachas ascenderán hasta los 40 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 10 °C y los 25 °C.