Los posibles cambios ofensivos de Nacional que desafían lo establecido para el clásico ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

Nacional se encuentra pronto y concentrado en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes para la primera final del clásico de la Liga AUF Uruguaya que se disputará este domingo a la hora 16.30 en el Estadio Campeón del Siglo. Los tricolores pueden dar la sorpresa con cambios ofensivos que rompen los esquemas.

Luego, el domingo 30 de este mes, será la final de vuelta en el escenario tricolor, encuentro que ya tiene entradas agotadas tras venderse todos los boletos el pasado viernes por la mañana . Ambos compromisos serán sin hinchas visitantes.

A diferencia de los entrenamientos matutinos de la semana, Nacional entrenó por la tarde el pasado viernes en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

Jadson Viera, el técnico tricolor, decidió concentrar esa misma noche, sumando una jornada más a las habituales.

Según pudo saber Referí, el entrenador de Nacional no les comunicó a los jugadores aún, cerca del mediodía de este domingo, los 11 que van a jugar.

Si bien aún no está confirmado el equipo titular, el DT tricolor intenta dos sorpresas ofensivas.

Christian Ebere y Gonzalo Carneiro tienen chances de ser titulares y lo harían en lugar de los dos goleadores figuras, Nicolás López y Maximiliano Gómez. De ser así, Nacional perderá 30 goles entre ambos, ya que el Diente convirtió 21 en lo que va del año, y el sanducero, nueve.

Según explicaron de Nacional a Referí, Maximiliano Gómez estuvo al margen buena parte de la semana debido a una gripe y vómitos.

20251122 Maximiliano Gómez disfruta del banderazo con los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central Maximiliano Gómez disfruta del banderazo con los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central FOTO: @Nacional

De todas formas, como se informó este sábado, el futbolista acudió al banderazo y fue una de las pocas fotos que Nacional subió a sus redes.

Por su parte, Nicolás "Diente" López entrenó normal, pero la razón por la que quedaría en el banco, es un tema táctico que trabajó Jadson Viera, quien busca más dinámica en un partido muy friccionado como se espera.

De esa forma, los 11 de Nacional que apuntan a jugar la primera final clásica ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Christian Oliva, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez; Christian Ebere, Gonzalo Carneiro y Juan Cruz De los Santos.

Más allá de esto, habrá que esperar a la hora del partido, porque parece muy jugado de parte del técnico que al menos, uno de los dos, en este caso, el Diente López, quien entrenó sin problemas durante la semana, quede fuera de los titulares.