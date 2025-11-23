Los posibles cambios ofensivos de Nacional que desafían lo establecido para el clásico ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
Jadson Viera entrenó en las últimas horas con un par de variantes sorpresivas que se salen de lo convencional, más allá de que aún no le confirmó el equipo a sus jugadores
23 de noviembre 2025 - 11:48hs
Jadson Viera, técnico de Nacional
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Nacional se encuentra pronto y concentrado en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes para la primera final del clásico de la Liga AUF Uruguaya que se disputará este domingo a la hora 16.30 en el Estadio Campeón del Siglo. Los tricolores pueden dar la sorpresa con cambios ofensivos que rompen los esquemas.
Jadson Viera, el técnico tricolor, decidió concentrar esa misma noche, sumando una jornada más a las habituales.
Según pudo saber Referí, el entrenador de Nacional no les comunicó a los jugadores aún, cerca del mediodía de este domingo, los 11 que van a jugar.
Si bien aún no está confirmado el equipo titular, el DT tricolor intenta dos sorpresas ofensivas.
Christian Ebere y Gonzalo Carneiro tienen chances de ser titulares y lo harían en lugar de los dos goleadores figuras, Nicolás López y Maximiliano Gómez. De ser así, Nacional perderá 30 goles entre ambos, ya que el Diente convirtió 21 en lo que va del año, y el sanducero, nueve.
Según explicaron de Nacional a Referí, Maximiliano Gómez estuvo al margen buena parte de la semana debido a una gripe y vómitos.
Por su parte, Nicolás "Diente" López entrenó normal, pero la razón por la que quedaría en el banco, es un tema táctico que trabajó Jadson Viera, quien busca más dinámica en un partido muy friccionado como se espera.
De esa forma, los 11 de Nacional que apuntan a jugar la primera final clásica ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Christian Oliva, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez; Christian Ebere, Gonzalo Carneiro y Juan Cruz De los Santos.
Más allá de esto, habrá que esperar a la hora del partido, porque parece muy jugado de parte del técnico que al menos, uno de los dos, en este caso, el Diente López, quien entrenó sin problemas durante la semana, quede fuera de los titulares.