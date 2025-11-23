Dólar
Compra 38,50 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Los posibles cambios ofensivos de Nacional que desafían lo establecido para el clásico ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

Jadson Viera entrenó en las últimas horas con un par de variantes sorpresivas que se salen de lo convencional, más allá de que aún no le confirmó el equipo a sus jugadores

23 de noviembre 2025 - 11:48hs
Jadson Viera, técnico de Nacional

Jadson Viera, técnico de Nacional

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Nacional se encuentra pronto y concentrado en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes para la primera final del clásico de la Liga AUF Uruguaya que se disputará este domingo a la hora 16.30 en el Estadio Campeón del Siglo. Los tricolores pueden dar la sorpresa con cambios ofensivos que rompen los esquemas.

Los cambios de Jadson Viera para el clásico

A diferencia de los entrenamientos matutinos de la semana, Nacional entrenó por la tarde el pasado viernes en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

Diego García y Emiliano Ancheta
PEÑAROL

Diego García apunta a titular en Peñarol ante Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya en el que puede ser su último partido en el club por el juicio en su contra

Ricardo Vairo, presidente de Nacional 
NACIONAL

Ricardo Vairo entró en el juego mediático de Ignacio Ruglio, reaccionó y le contestó en redes por sus posteos de este sábado previo al clásico Peñarol vs Nacional

Jadson Viera, el técnico tricolor, decidió concentrar esa misma noche, sumando una jornada más a las habituales.

Según pudo saber Referí, el entrenador de Nacional no les comunicó a los jugadores aún, cerca del mediodía de este domingo, los 11 que van a jugar.

Si bien aún no está confirmado el equipo titular, el DT tricolor intenta dos sorpresas ofensivas.

Christian Ebere y Gonzalo Carneiro tienen chances de ser titulares y lo harían en lugar de los dos goleadores figuras, Nicolás López y Maximiliano Gómez. De ser así, Nacional perderá 30 goles entre ambos, ya que el Diente convirtió 21 en lo que va del año, y el sanducero, nueve.

Según explicaron de Nacional a Referí, Maximiliano Gómez estuvo al margen buena parte de la semana debido a una gripe y vómitos.

20251122 Maximiliano Gómez disfruta del banderazo con los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central
Maximiliano Gómez disfruta del banderazo con los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central

Maximiliano Gómez disfruta del banderazo con los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central

De todas formas, como se informó este sábado, el futbolista acudió al banderazo y fue una de las pocas fotos que Nacional subió a sus redes.

Por su parte, Nicolás "Diente" López entrenó normal, pero la razón por la que quedaría en el banco, es un tema táctico que trabajó Jadson Viera, quien busca más dinámica en un partido muy friccionado como se espera.

De esa forma, los 11 de Nacional que apuntan a jugar la primera final clásica ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Christian Oliva, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez; Christian Ebere, Gonzalo Carneiro y Juan Cruz De los Santos.

Más allá de esto, habrá que esperar a la hora del partido, porque parece muy jugado de parte del técnico que al menos, uno de los dos, en este caso, el Diente López, quien entrenó sin problemas durante la semana, quede fuera de los titulares.

Temas:

Nacional Peñarol jadson viera Liga AUF Uruguaya Maximiliano Gómez Diente López Nicolás López

Seguí leyendo

Las más leídas

Luis Suárez y Lionel Messi anuncian el Deportivo LSM
FÚTBOL

Las reacciones de Luis Suárez y de Lionel Messi ante el título y el ascenso a la Divisional C logrado por su club, Deportivo LSM

Ignacio Sosa y Christian Oliva 
CLÁSICO

A qué hora juegan hoy Peñarol vs Nacional por la primera final de la Liga AUF Uruguaya y por dónde verlo

Los Teros ganaron en Rumania y alcanzaron la mejor posición en su historia en el ranking mundial

Los Teros ganaron en Rumania y alcanzaron la mejor posición en su historia en el ranking mundial

Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman
PEÑAROL

Previo a Peñarol vs Nacional, Ignacio Ruglio subió un video con una nota a Ricardo Vairo y un comentario: "Juegan con el '9' de regalo y ponen los árbitros que quieren"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos