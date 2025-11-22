Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Los jugadores de Nacional convivieron con los hinchas el banderazo en el Gran Parque Central, previo a la final ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya; mirá las fotos y el video

Los hinchas y futbolistas tricolores vivieron una jornada muy especial este sábado

22 de noviembre 2025 - 17:03hs
Los jugadores de Nacional compartieron el banderazo con los hinchas en el Gran Parque Central previo a la primera final de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol

FOTO: @Nacional

Nacional está listo para lo que será la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya que se disputará este domingo desde la hora 16.30 en el Estadio Campeón del Siglo y sin hinchas tricolores, ya que se disputará solamente con seguidores locales, por lo que en el segundo partido decisivo en el Gran Parque Central, solo habrá hinchas albos. Este sábado, se llevó a cabo el banderazo en el escenario de los bolsos.

El equipo de Jadson Viera salió especialmente de su concentración en la Ciudad de Los Céspedes, para vivir este momento especial con sus hinchas.

nacional
Maximiliano G&oacute;mez disfruta del banderazo con los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central

Los mismos colmaron la Tribuna Abdón Porte, el Codo y gran parte de la Atilio García, en lo que aproximadamente fueron 15.000.

Una tradición que lleva años

Nacional lleva a cabo el banderazo previo a los clásicos desde hace varios años.

Casualmente, no lo realizó previo al último encuentro que perdieron 3-0 sobre Peñarol en agosto pasado por la segunda fecha del Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo.

Los hinchas de Nacional comenzaron a llegar temprano al Gran Parque Central que vibró previo a la primera gran final por la Liga AUF Uruguaya.

Así fueron preparando los hinchas la previa al gran banderazo tricolor previo al clásico:

Nacional Gran Parque Central Peñarol Liga AUF Uruguaya

