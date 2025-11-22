Las reacciones de Luis Suárez y de Lionel Messi ante el título y el ascenso a la Divisional C logrado por su club, Deportivo LSM
Los dos astros del fútbol mundial, socios en este proyecto, celebraron a su manera
22 de noviembre 2025 - 15:33hs
Luis Suárez y Lionel Messi anuncian el Deportivo LSM
Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y de Lionel Messi, ganó un partido muy complicado y de atrás como local este sábado a la mañana a Liffa por 2-1 por la última fecha de la Divisional Dy, con el empate 0-0 de Rincón FC ante Academia FC, se consagró campeón y obtuvo el ascenso de manera directa a la Divisional C.
Rodrigo Pastorini, una de las grandes figuras del equipo en todo el torneo, de penal, con un remate cruzado, estableció la remontada y el 2-1 ante Liffa cuando iban 75 minutos. En menos de 2', Deportivo LSM revirtió la historia.
Las reacciones de Suárez y Messi
Luis Suárez participó, como es habitual, de la previa del partido por AUFTV.