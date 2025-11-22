Las reacciones de Luis Suárez y de Lionel Messi ante el título y el ascenso a la Divisional C logrado por su club, Deportivo LSM

Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y de Lionel Messi, ganó un partido muy complicado y de atrás como local este sábado a la mañana a Liffa por 2-1 por la última fecha de la Divisional D y, con el empate 0-0 de Rincón FC ante Academia FC, se consagró campeón y obtuvo el ascenso de manera directa a la Divisional C.

Como informó Referí, se trató de un encuentro que se liquidó sobre el final y en el que los campeones debieron sufrir bastante.

Rodrigo Pastorini, una de las grandes figuras del equipo en todo el torneo, de penal, con un remate cruzado, estableció la remontada y el 2-1 ante Liffa cuando iban 75 minutos. En menos de 2', Deportivo LSM revirtió la historia.

Luis Suárez participó, como es habitual, de la previa del partido por AUFTV.

En la misma estuvo invitado el español Ibai Llanos y nuevamente, Davoo Xeneize.

suarez La reacción de Luis Suárez luego de que Deportivo LSM ascendiera a la Divisional C

Suárez escribió en sus redes un "VAAAAAAAAAAMOOOOS" y "Felicitaciones a todos!", tras las publicaciones que mostraban al equipo campeón.

El goleador uruguayo compartió a su vez un video de los festejos de los futbolistas.

messi Lionel Messi republicó lo que mostró Luis Suárez en sus redes sociales luego del campeonato logrado por Deportivo LSM y el ascenso a la Divisional C

Por su parte, Lionel Messi, socio de El Pistolero en este emprendimiento, resubió la mención del uruguayo con la placa de campeón de Deportivo LSM.