Las reacciones de Luis Suárez y de Lionel Messi ante el título y el ascenso a la Divisional C logrado por su club, Deportivo LSM

Los dos astros del fútbol mundial, socios en este proyecto, celebraron a su manera

22 de noviembre 2025 - 15:33hs
Luis Suárez y Lionel Messi anuncian el Deportivo LSM

Luis Suárez y Lionel Messi anuncian el Deportivo LSM

Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y de Lionel Messi, ganó un partido muy complicado y de atrás como local este sábado a la mañana a Liffa por 2-1 por la última fecha de la Divisional D y, con el empate 0-0 de Rincón FC ante Academia FC, se consagró campeón y obtuvo el ascenso de manera directa a la Divisional C.

Rodrigo Pastorini, una de las grandes figuras del equipo en todo el torneo, de penal, con un remate cruzado, estableció la remontada y el 2-1 ante Liffa cuando iban 75 minutos. En menos de 2', Deportivo LSM revirtió la historia.

Las reacciones de Suárez y Messi

Luis Suárez participó, como es habitual, de la previa del partido por AUFTV.

En la misma estuvo invitado el español Ibai Llanos y nuevamente, Davoo Xeneize.

suarez
La reacción de Luis Suárez luego de que Deportivo LSM ascendiera a la Divisional C

La reacción de Luis Suárez luego de que Deportivo LSM ascendiera a la Divisional C

Suárez escribió en sus redes un "VAAAAAAAAAAMOOOOS" y "Felicitaciones a todos!", tras las publicaciones que mostraban al equipo campeón.

El goleador uruguayo compartió a su vez un video de los festejos de los futbolistas.

messi
Lionel Messi republicó lo que mostró Luis Suárez en sus redes sociales luego del campeonato logrado por Deportivo LSM y el ascenso a la Divisional C

Lionel Messi republicó lo que mostró Luis Suárez en sus redes sociales luego del campeonato logrado por Deportivo LSM y el ascenso a la Divisional C

Por su parte, Lionel Messi, socio de El Pistolero en este emprendimiento, resubió la mención del uruguayo con la placa de campeón de Deportivo LSM.

Luis Suárez Lionel Messi Deportivo LSM Divisional D

